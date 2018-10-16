«КриптоПро» и Smart Engines предложили удостоверяющим центрам распознавать паспорта РФ

«КриптоПро», разработчик средств криптографической защиты информации и электронной подписи, интегрировала технологию распознавания документов Smart IDReader, разработанную российской компанией Smart Engines. Результатом сотрудничества стала реализация функциональности распознавания данных паспорта РФ и СНИЛС при выпуске сертификатов электронной подписи в программный продукт «КриптоПро Шлюз УЦ-СМЭВ».

«КриптоПро Шлюз УЦ-СМЭВ» предназначен для выполнения требований федерального закона 63-ФЗ «Об электронной подписи» посредством взаимодействия с сервисом регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). «КриптоПро Шлюз УЦ-СМЭВ 1.0» предоставляет операторам УЦ средства для ввода необходимых сведений для отправки в ЕСИА, автоматизирует процесс взаимодействия с Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и ЕСИА. Необходимым условием использования «КриптоПро Шлюз УЦ-СМЭВ» является подключение информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра к Защищенной сети передачи данных (ЗСПД) СМЭВ и, соответственно, промышленной среде ЕСИА.

С использованием библиотеки распознавания Smart IDReader пользователи «КриптоПро Шлюз УЦ-СМЭВ» получают возможность автоматизировать ввод персональной информации из всех действующих типов паспортов РФ с печатным заполнением, которая необходима для выполнения требований федерального закона 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Продукт Smart IDReader совместим с операционными системами iOS, Android, Sailfish Mobile OS RUS, «Эльбрус», Linux, Windows, macOS, Solaris и позволяет извлекать данные из более чем 250 удостоверяющих документов РФ и других стран мира. В процессе обработки изображения последовательно выполняется поиск и определение типа документа, а потом запускается процесс распознавания. Общее время распознавания одного документа на изображении не превышает 1 секунды.

«Интеграция нашего продукта с продуктами КриптоПро позволяет удостоверяющим центрам использовать распознавание данных из документов, что называется из "коробки" в составе единого комплексного решения», - отметил генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

«С точки зрения удобства работы пользователей, скорости и точности ввода персональных данных распознавание документов для нас является очевидным конкурентным преимуществом. Встроив решение Smart IDReader мы смогли предложить удостоверяющим центрам новое качество технического обеспечения», – сказал заместитель генерального директора «КриптоПро» Игорь Курепкин.