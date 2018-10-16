«Диасофт» и Huawei представили инновации финансовому сообществу

«Диасофт» и Huawei продемонстрировали актуальные разработки представителям ИТ-подразделений и служб информационной безопасности финансовых компаний, заказчиков «Диасофт».

Эксперты «Диасофт» представили решения: Diasoft Sensor для мониторинга и контроля бизнес-процессов организаций, а также Diasoft Data Base Guard (Diasoft DB Guard) для защиты данных организаций от несанкционированного доступа к СУБД. Работа обоих решений была продемонстрирована на технологическом стеке корпорации Huawei.

Хозяева площадки – представители корпорации Huawei, рассказали о корпоративных сетевых решениях для банковского сектора, о преимуществах и дополнительных возможностях IТ-инфраструктуры, созданной на базе оборудования Huawei.

Участники мероприятия ознакомились с экспозицией лаборатории, в том числе со стендом компании «Диасофт», где представлены результаты тестирования FLEXTERA «Кредитный конвейер», и убедились: демонстрационный центр OpenLab дает возможность еще на этапе обсуждения и планирования получить представление о том, как будет выглядеть проект после его завершения, на этапе боевой эксплуатации.

«Мы высоко оцениваем сотрудничество с компанией Huawei, многолетнюю плодотворную деятельность в совместных проектах. Рады представить на этом мероприятии востребованные технологии мониторинга и контроля бизнес-процессов (Diasoft Sensor) и защиты данных организаций от несанкционированного доступа (Diasoft DB Guard). Открытие Huawei OpenLab Moscow предоставляет новые возможности нам и нашим заказчикам. Теперь мы готовы показать наши решения на этапе предпроекта, на базе технологий корпорации Huawei, в кратчайшие сроки и с учетом перспективы динамично развивающегося банковского бизнеса», – сказал Николай Ипполитов, директор департамента «Системная интеграция» компании «Диасофт».

«Работа с партнерами является одним из основных направлений деятельности компании Huawei. Мы рады возможности представить совместные решения с одним из ключевых игроков российского рынка автоматизированных банковских систем (АБС) и программного обеспечения для банковского сектора. Сочетание наших технологий и подходов к решению бизнес-задач, возможность использования опыта международных проектов Huawei и глубоких знаний «Диасофт» о специфике российского рынка позволяет создавать максимально продвинутые в технологическом плане решения под конкретные задачи заказчика», – отметил Виктор Чернявский, ведущий менеджер по работе с финансовыми организациями Huawei Enterprise Business Group в России.