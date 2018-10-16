«БАРС Груп» развивает направление медицинского «интернета вещей»

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, протестировала IoT-технологии в работе мобильного приложения для записи на прием к врачу.

«БАРС Груп» расширила функционал мобильного приложения, который теперь позволяет отображать данные с тонометра. Полученные результаты по артериальному давлению и сердечному ритму через Bluetooth-соединение поступают на смартфон и фиксируются в мобильном приложении – так пользователь может отслеживать историю изменения давления. Интеграция также позволяет передавать данные и в медицинскую информационную систему в электронную карту пациента.

«Применение IoT-технологий в здравоохранении обеспечивает пациенту персонализацию получения услуг в сочетании с удобством и оперативностью. Расширяя функционал мобильного приложения, мы стремимся к еще большему упрощению взаимодействия между врачами и пациентами и предоставлению новых возможностей для самостоятельного контроля здоровья», – сказал первый заместитель Генерального директора «БАРС Груп» Дмитрий Вахрушев.

В перспективе «БАРС Груп» планирует развивать медицинские IoT-технологии для обеспечения дистанционной консультации, в том числе и в рамках телемедицинских консультаций. Результаты самостоятельной диагностики пользователя будут отображаться в виде оповещений в личном кабинете врача МИС. В случае отклонения показателей от нормы специалист будет дистанционно связываться с пациентом.

Мобильное приложение для записи на прием к врачу, разработанное «БАРС Груп», функционирует в Калининградской и Новосибирской областях, Чеченской Республике и Республике Северная Осетия-Алания.

Приложение позволяет независимо от местонахождения записываться на прием, используя учетную запись пользователя, зарегистрированного в Единой системе идентификации и аутентификации. В приложении можно просматривать список медицинских организаций, в которых оказывается помощь по выбранному профилю, учитывая собственное прикрепление. В своей учетной записи житель видит историю посещения. По результатам прошедших приемов ему также доступна дополнительная информация: рекомендации врача, результаты лабораторных исследований (анализов), данные о выданных пациенту рецептах и листках нетрудоспособности.