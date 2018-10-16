Alienware представила игровой ноутбук Alienware m15

Alienware анонсировала ноутбук Alienware m15, выполненный в дизайне Epic с элементами из магниевого сплава. С ноутбуком Alienware m15, доступном в серебристом (Epic Silver) и благородно-красном (Nebula Red) цветах, геймеры могут играть без ущерба для производительности, с которой у них ассоциируются продукты Alienware, в любом месте и используя любимые настройки.

Продажи ноутбука в России начнутся в декабре, а приобрести ноутбуки можно будет у официальных партнеров компании.

Ноутбук Alienware m15 является самым легким и тонким 15-дюймовым игровым ноутбуком Alienware и лучшим решением для тех геймеров, для которых вес и компактные размеры играют определяющую роль.

Ноутбук оптимизирован для производительной работы и мобильности: дизайнерам и техническим специалистам удалось вместить все это в корпус размером 363 х 274 мм, толщиной менее 21 мм спереди и сзади и весом чуть более 2 кг. Для увеличения видимого пространства экрана рамки вокруг дисплея стали предельно узкими. Кроме того, эта модель оснащена цифровой клавиатурой Alienware mSeries, которая включает клавиши с технологией Anti-Ghosting (для устранения проблемы с фиктивными нажатиями) с 1,4-миллиметровым ходом и четыре зоны с поддержкой ПО Alien-FX для подсветки пространства во время любого геймплея, а также светового сопровождения более 150 игр.

Производительность ноутбуку Alienware m15 обеспечивают процессоры Intel 8 поколения, графические карты NVIDIA GeForce GTX 1060 OC и 1070 Max-Q с поддержкой VR и более мощное ПО с дополнительной поддержкой функции Alienware Graphics Amplifier.

Ноутбук поставляется со всеми новейшими технологиями, включая Alienware Command Center с настраиваемой RGB-подсветкой AlienFX в шести уникальных зонах, Alienware Cryo-Tech 2.0 для превосходного управления температурой и обеспечивает до 17 часов автономной работы в режиме ожидания с дополнительной батареей 90 Вт/ч. Это экономичная и эффективная игровая машина.