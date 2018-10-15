Система распознавания лиц Visionlabs позволит водителям обходиться без ключей

Visionlabs, разработчик систем компьютерного зрения, анонсировал внедрение функции распознавания лиц внутри и снаружи автомобиля в платформу Nvidia Drive. Эта передовая технология заменит собой ключи, обеспечит «умный» и безопасный доступ к автомобилю, персонализацию, контроль за состоянием водителя и в целом заставит взглянуть на вождение по-новому.

Платформа Visionlabs Luna может функционировать как плагин на платформе Nvidia Drive IX, работающей от суперкомпьютера Nvidia Drive AGX. Благодаря системе распознавания лиц водителям больше не понадобится ключ для запуска автомобиля. Камера может узнать владельца автомобиля «издалека» и по мере его приближения подтвердить его личность, чтобы обеспечить бесключевой доступ и персонализацию в управлении автомобилем.

«Технология распознавания лиц постепенно становится частью нашей повседневной жизни и дает нам возможность взглянуть на многие привычные вещи другими глазами», – сказал Александр Ханин, основатель и генеральный директор Visionlabs.

«Drive IX позволит автопроизводителям на базе искусственного интеллекта создавать автомобили следующего поколения с принципиально иным подходом к их управлению, – сказал Ратин Кумар, старший директор по программному обеспечению и руководитель платформы Drive IX в Nvidia. – Искусственный интеллект для идентификации лица — это уникальная технология. Он должен работать надежно, в то же время позволять распознавать лица безопасным и удобным для пользователя способом. Nvidia и Visionlabs провели огромную работу, чтобы совместить инновационные функции и комфорт в программном обеспечении Drive IX».

Nvidia Drive IX использует производительность платформы Nvidia Drive AGX, которая позволяет автопроизводителям и поставщикам ускорять производство автоматизированных и автономных транспортных средств.