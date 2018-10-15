Сбербанк и Visa в партнерстве с «Яндексом» запустили цифровую карту Visa

Сбербанк совместно с Visa и в партнерстве с «Яндексом» запустили для своих клиентов полнофункциональную дебетовую карту без пластикового носителя. Карта доступна для заказа в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» с 15 октября 2018 г.

Цифровая карта выпускается мгновенно, ее реквизиты будут сразу доступны в приложении, код безопасности для оплаты покупок в сети интернет присылается в СМС. Сразу после выпуска карту можно добавить в телефон для бесконтактной оплаты с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Светлана Кирсанова, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты», сказала: «Цифровая карта — это наш очередной уверенный шаг в реализации стратегии отказа от пластика. Карта не имеет ограничений, присущих виртуальным картам: ею можно платить как в интернете, так и в магазинах с помощью смартфона.

Карту можно бесплатно заказать в мобильном приложении за одну минуту, добавить в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и начать пользоваться.

За совершение покупок по карте клиенту может быть предоставлен доступ к широкому кругу сервисов по подписке "Яндекс.Плюс", в том числе таким как "Яндекс.Музыка" и бесплатная доставка на новом маркетплейсе "Беру".

Также ее можно использовать как запасную, для того чтобы сохранить возможность совершать покупки, когда основная карта перевыпускается, либо ее нет под рукой».

Екатерина Петелина, Генеральный директор Visa в России, отметила: «Технологии не стоят на месте, и Visa как платежная система активно развивает различные форм-факторы. Платежные карты уже давно «переехали» в телефон, часы и даже фитнес-браслеты. Благодаря этим устройствам и аксессуарам платежи стали еще более удобными, что позволяет совершать оплату практически в любом месте. Мы живем в такое время, когда вопрос выбора форм-фактора уже не имеет принципиального значения. Что бы вы ни использовали – обычный "пластик" или модный гаджет – Visa обеспечивает возможность совершать оплату быстрым и безопасным способом».

Ежемесячно совершая покупки по карте на сумму от 20 тыс. руб., клиенты могут получить доступ к подписке «Яндекс.Плюс», оплату подписки Сбербанк берет на себя.

Подписка «Яндекс.Плюс» предоставляет скидки и доступ к расширенным возможностям сервисов» Яндекса»: «Такси», «Музыка», «Драйв», «Диск», «Беру» и «Кинопоиск».

Помимо вышеперечисленного, все держатели получают широкий перечень привилегий от Visa: скидку в 50% на подписку в онлайн-кинотеатрах Amediateka и Okko; 15 тыс. бонусов «Вкусомании» за покупки в сети супермаркетов «Азбука Вкуса» от 5 тыс. руб.; дней в год бесплатного доступа в интернет в роуминге за границей.

Другие преимущества цифровой карты: бесплатный выпуск и обслуживание; мгновенный выпуск в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»; скидки и привилегии от платежной системы Visa.