РЕД ОС заработала на аппаратной платформе «Аквариус»

«Ред Софт» и «Аквариус» в рамках подписанного соглашения о технологическом сотрудничестве провели испытания на совместимость своих продуктов. Была протестирована работа российской операционной системы РЕД ОС 7.1 МУРОМ на клиентских устройствах Aquarius серий Standard, Professional, Elite, а также моноблоков Aquarius серии T761 и тонких клиентов Aquarius Tcc Uvl U30 S25. Результаты тестирования показали полную совместимость продуктов разработчиков и подтверждены двусторонним сертификатом совместимости.

Клиентские устройства Aquarius – это разнообразные ИТ-решения для рабочих мест сотрудников. «Аквариус» разрабатывает и производит оборудование на собственном заводе, построенном в России, и обеспечивает его техподдержку на всей территории страны.

«Наша цель – предложить каждому заказчику оптимальный выбор для решения его задач. Спрос на отечественные ИТ-решения растет, поэтому мы плотно работаем с российскими разработчиками ПО, - отметил Владимир Шибанов, старший вице-президент компании «Аквариус». - Сертификация нашего оборудования с отечественной операционной системой РЕД ОС расширяет портфель решений для импортозамещения».

РЕД ОС – многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, представляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа “А” четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. №119.

«У Ред Софт уже традиция выходить за рамки зоны комфорта. Мы хотим предложить пользователю больше и наши усилия приносят ожидаемые плоды. Благодарны коллегам из Аквариус за готовность расширять границы в пользу производителей отечественного программного обеспечения», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».