Eset: банковский троян DanaBot атакует европейских пользователей

Eset предупреждает о росте активности банковского трояна DanaBot.

Троян DanaBot, написанный на языке Delphi, был обнаружен в 2018 году. Первоначально он использовался в спам-кампаниях в Австралии, а всего через две недели был зафиксирован в атаке, нацеленной на польских пользователей. В настоящее время операторы DanaBot расширили географию – атакованы также пользователи из Италии, Германии, Австрии и Украины.

Злоумышленники, стоящие за распространением DanaBot, используют спам-рассылки, которые имитируют счета от различных компаний.

DanaBot имеет модульную архитектуру. В основе большинства его функций – плагины. В мае 2018 года в арсенале операторов трояна были следующие плагины: VNC – устанавливает соединение с компьютером жертвы и удаленно управляет им; Sniffer – внедряет вредоносный скрипт в браузер жертвы, как правило, при посещении банковских сайтов; Stealer – собирает пароли из широкого спектра приложений (браузеры, FTP-клиенты, VPN-клиенты, чаты и почтовые клиенты, онлайн-покер и пр.); TOR – устанавливает TOR прокси и обеспечивает доступ к сайтам .onion.

С августа 2018 года операторы DanaBot внесли изменения в архитектуру трояна, добавив новые функции. У них появился плагин TOR, который потенциально можно использовать для создания скрытого канала связи между злоумышленником и жертвой, а также 64-битная версия Stealer-плагина и новый плагин для удаленного доступа к рабочему столу.

Антивирусные продукты Eset детектируют и блокируют все компоненты и плагины DanaBot.