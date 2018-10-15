Alfa technologies создал многоуровневую систему антивирусной защиты органов исполнительной власти Ставропольского края

Системный интегратор Alfa technologies завершил внедрение многоуровневой системы централизации антивирусной защиты и защиты почты всех органов исполнительной власти Ставропольского края с помощью решений «Лаборатории Касперского». ИТ-дистрибьютором проекта выступила Axoft.

Государственное казенное учреждение Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий» (ГКУ «ЦИТ СК») занимается консолидацией всей деятельности в области информатизации и защиты информации в государственных учреждениях Ставропольского края. Организация эксплуатирует значительное количество серверного и телекоммуникационного оборудования: восемь серверных стоек, включающих blade-серверы, системы хранения данных, ленточные хранилища и другое оборудование. В корпоративной сети организации функционируют порядка 3,5 тыс. рабочих станций.

Перед ИТ-специалистами ГКУ «ЦИТ СК» встала задача создания многоуровневой системы централизации антивирусной защиты и защиты почты всех органов исполнительной власти Ставропольского края на едином решении. Внедрение требовалось в более чем 20 министерствах и других учреждениях Ставропольского края с общим числом рабочих мест в 3,5 тыс. узлов. Самый значительный объект проекта – ГКУ «ЦИТ СК», для которого необходимо было внедрить систему защиты электронных почтовых ящиков на 1,4 тыс. рабочих мест.

В результате конкурсной процедуры ИТ-партнером проекта стал системный интегратор Alfa technologies. На этапе проектирования специалисты ГКУ «ЦИТ СК» и Alfa technologies рассматривали решения различных производителей антивирусного ПО. Внутреннее тестирование всех рассматриваемых продуктов в закрытой виртуальной инфраструктуре позволило выявить решение, максимально соответствующее потребностям организации по следующей функциональности: скорость работы приложения; качество поиска и устранения угроз, вызванных вирусным ПО; влияние работы приложения на уровень загрузки ПК; наличие единого центра управления и администрирования.

Всем вышеозначенным требованиям отвечали продукты одного из ведущих российских разработчиков – «Лаборатории Касперского». Главными критериями выбора решения стали наличие возможности удобного централизованного управления антивирусной инфраструктурой в территориально удаленных подразделениях, функционал мониторинга, оповещения и составления отчетов по различным категориям, надежность решения, оперативная техническая поддержка, отечественный продукт.

ИТ-дистрибьютором проекта выступила компания Axoft, оказавшая помощь партнеру при составлении спецификации и подборе необходимого варианта лицензирования.

Антон Беликов, коммерческий директор Alfa technologies, сказал: «Задача была разделена на два блока – централизованное развертывание решений на всех рабочих местах пользователей, а также развертывание и настройка многоуровневой системы управления с головным центром управления в ГКУ «ЦИТ СК». Для этих двух блоков были выбраны "Kaspersky Endpoint Security Стандартный" и решение по защите почты "Kaspersky Security для почтовых серверов"».

Одно из преимуществ системы защиты почтовых серверов – обеспечение безопасности корпоративной информации и личных данных сотрудников, а также соблюдение политики безопасности, принятой в организациях. Решение выявляет финансовую, персональную и другую конфиденциальную информацию в исходящих письмах и, проводя тщательный анализ, при необходимости, блокирует подозрительные сообщения.

Процесс внедрения проходил поэтапно. В первую очередь, проводилось централизованное развертывание Kaspersky Endpoint Security на рабочих станциях, а также локального сервера администрирования Kaspersky Security Center (KCS). После того, как все рабочие места заводились на сервер KCS, прописывались необходимые политики безопасности.

«На первом этапе внедрения в некоторых инфраструктурах организаций пришлось столкнуться со сложностями: отсутствовало централизованное управление доменной инфраструктурой. В связи с этим процесс удаления ранее установленного антивирусного программного обеспечения происходил в ручном режиме», – отметил Михаил Дзилихов, главный инженер Alfa technologies.

На втором этапе локальный сервер KCS подключался к головному серверу управления как подчиненный, что позволило создать многоуровневую систему управления с головным центром управления в ГКУ «ЦИТ СК». Все работы в рамках реализации проекта заняли около месяца.

«Внедрение многоуровневой системы по защите данных позволило обезопасить рабочие места 3,5 тыс. сотрудников министерств и ведомств от кибератак и вредоносного ПО. Помимо защиты рабочих станций обеспечивается защита файловых серверов. Внедрение системы защиты почты позволило сократить время сотрудников на ежедневную рутину по удалению спама, поступающего на почтовые сервера государственных учреждений, что, несомненно, положительно влияет на работу сотрудников в целом, – сказал Виталий Маслов, и.о. директора, заместитель директора ГКУ "ЦИТ СК". – На всех этапах работ мы тесно взаимодействовали с экспертами Alfa technologies, показавшими свои компетенции, знания и опыт в реализации подобных проектов».