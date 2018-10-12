«Тинькофф Мобайл» запустил детализацию в мобильном приложении

«Тинькофф Мобайл» добавил в мобильное приложение раздел «События», в котором с помощью удобных фильтров можно получать информацию обо всех операциях и расходах на связь. Теперь абоненты могут не только узнать остаток минут, сообщений и денежных средств, но и отследить, на что их потратили.

Раздел «События» содержит две вкладки – «Финансы» и «Звонки». Во вкладке «Финансы» отображаются все приобретенные платные услуги, стоимость и дата совершения операции. Также здесь можно получить информацию о минутах и SMS, потраченных сверх купленных пакетов. Во вкладке «Звонки», визуально похожей на журнал вызовов в телефоне, помимо времени и длительности каждого звонка отображается информация о его стоимости.

Все расходы моментально отображаются в списке операций: например, можно сразу проверить, сколько минут из пакета потратил абонент.

В обеих вкладках есть фильтры, позволяющие разделить все расходы по разным категориям. Так, клиент «Тинькофф Мобайл» может отдельно посмотреть траты за входящие или исходящие звонки, SMS, использованный интернет-трафик и другие потребленные услуги, а также свою роуминговую активность.

Георгий Чесаков, CEO «Тинькофф Мобайл», сказал: «Мы гарантируем своим клиентам отсутствие лишних трат и неожиданных списаний, поэтому предоставляем им возможность детально отслеживать все свои расходы в мобильном приложении. Тинькофф Мобайл первым среди российских мобильных операторов реализовал в детализации удобные фильтры, которые позволяют в два клика посмотреть, сколько клиент потратил, например, на звонки или интернет за последние полгода. И самое важное – мы вынесли все зарубежные расходы в отдельный фильтр, чтобы клиенты Тинькофф Мобайл могли контролировать свои траты и свободно пользоваться связью за границей».

Раздел «События» уже доступен всем абонентам «Тинькофф Мобайл» в мобильном приложении для операционных систем iOS и Android.