«Промсвязьбанк» запускает пилотный сервис регистрации бизнеса и открытия счета онлайн

«Промсвязьбанк» объявил о том, что клиенты могут зарегистрировать свой бизнес, открыть счет в банке и подключить мобильный- и интернет-банк без посещения офиса в режиме онлайн всего за 15 минут.

Теперь услуги будут доступны без какого-либо специального технического обеспечения: для регистрации бизнеса и открытия счета нужен только доступ в интернет с любого компьютера.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на веб-сайте банка, заполнить персональные данные и заказать электронную подпись. Все необходимые документы на регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица, организованного в форме общества с ограниченной ответственностью, формируются автоматически.

Для регистрации бизнеса нужно активировать электронную подпись — встретиться с сотрудником банка в любом удобном для клиента месте или посетить офис банка, после этого подписать готовые документы онлайн в личном кабинете и отправить в регистрирующий орган. После регистрации бизнеса клиент может выбрать в личном кабинете программу обслуживания, подписать документы на открытие счета электронной подписью и отправить их в банк. Счет открывается без посещения офиса в течение дня.

Новым клиентам предоставляется бесплатное ведение счета в течение 6 месяцев.

«Сервис позволит сократить количество визитов клиента как в банк, так и в МФЦ и налоговые органы, максимально упростив путь к началу предпринимательской деятельности», — сказал Иван Паткин, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса «Промсвязьбанка».

Сейчас сервис доступен в пилотном режиме клиентам в Москве, Ярославле, Вологде и Екатеринбурге. В ближайшее время ожидается запуск пилота в других регионах России.