«М.Видео» открыла в магазинах полноформатные игровые зоны

Розничная сеть «М.Видео» (Группа «М.Видео – Эльдорадо»), входящая в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева, объявила об открытии первых в России специализированных игровых зон с самым большим ассортиментом для поклонников видеоигр. Проект M.Game объединил несколько тысяч товаров – приставки, ноутбуки, аксессуары и сами игры, сыграть в новинки можно в магазине. Первые выделенные отделы для геймеров открылись в четырех московских магазинах «М.Видео». До конца года несколько десятков новых зон появятся еще в более чем 10 городах.

Благодаря новому зонированию и увеличенной площади выкладки посетители магазина получат максимально полное представление об ассортименте, эксклюзивных предложениях, выгодных акциях, проводимых M.Game, и трендах игровой индустрии. В новом пространстве собрано несколько тысяч наименований игр и цифровой техники, включая ноутбуки, консоли и аксессуары. Помимо этого представлен широкий выбор цифрового контента: внутриигровая валюта, цифровые коды, подписки, дополнения и многое другое. Накопленные баллы за каждую игровую покупку участники бонусной программы «М.Видео» могут потратить не только на геймерские товары, но и на другие категории.

Реализуемые в концепции touch-and-play игровые зоны предполагают кардинально новый покупательский опыт, важной составляющей которого является тестирование функций и особенностей консолей, аксессуаров и самих игр. Посетители «М.Видео» могут погрузиться в мир виртуальной реальности или опробовать свои навыки в качестве гонщика F1 в настоящем гоночном болиде.

Игровое оборудование является одной из наиболее востребованных и быстрорастущих категорий на российском рынке. По итогам девяти месяцев 2018 г. продажи игровых консолей сохранили темпы роста – спрос в штуках и продажи в деньгах выросли на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. Наиболее заметную динамику продемонстрировали домашние консоли, в частности спрос на Nintendo Switch вырос более чем вдвое, а на Xbox One – в полтора раза в штучном выражении. Спрос на игры для консолей также стабильно высокий благодаря регулярным релизам культовых игр – прирост год к году превысил 15%. Интерес к геймингу стимулирует также и сопутствующие категории – «М.Видео» видит рост спроса на игровые аксессуары (мыши, клавиатуры и гарнитуры), кресла, VR-очки, рули и геймпады.

«Как лидер рынка при создании новой эксклюзивной зоны мы ориентировались на лучшие международные практики в области ритейла. Новый подход к зонированию, выкладке и навигации позволит нам удовлетворить потребности любителей игр, создать комфортное пространство для выбора лучшей продукции по наиболее выгодным ценам. Особенно перспективным нам видится решение по внедрению демооборудования, поскольку оно помогает покупателю здесь и сейчас ощутить все преимущества представленных товаров. Проект позволит М.Видео укрепить лидерские позиции на рынке гаджетов для гейминга – мы уже продаем каждую вторую консоль и каждый пятый ноутбук», ‒ отметил Олег Резников, руководитель департамента «Развлечения и фото/видео» Группы «М.Видео-Эльдорадо».