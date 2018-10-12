HP представила свою самую доступную рабочую станцию

HP Inc. представила HP EliteDesk 705 Workstation Edition — персональный компьютер, сертифицированный для работы с профессиональным ПО. Новая рабочая станция обладает оптимальной производительностью для работы в режиме многозадачности, поддерживает работу в САПР, отличается интуитивно понятным управлением и высоким уровнем защиты данных.

HP EliteDesk 705 Workstation Edition — это ПК для продвинутых пользователей, которые хотят получить возможности профессионального уровня и производительность рабочей станции по доступной цене. Устройство соответствует растущим потребностям пользователей и обеспечивает высокую производительность в работе с бизнес-приложениями и режиме многозадачности, а также программах для 3D-моделирования и дизайна. Этот компьютер станет идеальным решением для студентов технических специальностей, архитекторов и инженеров.

Пользователи оценят значительный рост эффективности, который удалось достичь благодаря использованию процессоров AMD Ryzen PRO, поддерживающих до 8 ядер, и широкого ассортимента профессиональных графических карт. Наличие до 16 каналов обработки позволяет системе справляться с такими вычислительными задачами, как рендеринг, воссоздание блоков в сжатые сроки в SOLIDWORKS или Inventor, а также обеспечивает мгновенное переключение между приложениями при работе с 3D-объектами.

Все больше пользователей хотят иметь профессиональные возможности и высококачественное аппаратное обеспечение в рабочих станциях начального/среднего уровня. Устройство HP EliteDesk 705 Workstation Edition оптимизировано для работы с профессиональным ПО, включая SolidWorks eDrawings, Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit и SketchUp.

Пользователи HP EliteDesk 705 Workstation Edition получат в свое распоряжение мощную систему защиты от вредоносного ПО с самовосстановлением и аппаратными средствами безопасности, такими как технология Sure Start Gen4 для защиты от атак на BIOS. Кроме того, пакет HP Manageability Integration Kit Gen2 позволяет с легкостью управлять несколькими устройствами.

Рабочая станция HP EliteDesk 705 Workstation Edition уже доступна в регионе EMEA, цена зависит от комплектации.