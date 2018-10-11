ВОЭК ускорила подключение к электричеству благодаря Synerdocs

Вологодская областная энергетическая компания перешла на электронный документооборот с физическими и юридическими лицами. Теперь клиент может подать заявку и заключить договор на технологическое подсоединение к электросетям в режиме онлайн. Главным исполнителем работ по проекту выступила компания «Галактика ИТ».

«Вологодская областная энергетическая компания» (ВОЭК)– единое предприятие региона, объединившее государственные и муниципальные электротеплосетевые организации. Основная цель организации – обеспечение надежного, безопасного, качественного электро- и теплоснабжения потребителей. Сегодня компания присутствует в большинстве муниципальных образований Вологодской области. С 2016 года в ВОЭК используется единая система электронного документооборота DIRECTUM.

В начале 2017 года ВОЭК предоставила своим клиентам автоматизированную информационную систему самообслуживания – личный кабинет абонента, интегрированный с внутренними системами компании (DIRECTUM, 1С Бухгалтерия и пр.).

На тот момент в личном кабинете можно было подавать заявки на технологическое присоединение, оперативно получать и отправлять информацию (показания приборов учета, документация по взаиморасчетам и т.п.), обращаться с жалобами. Особенно востребованной оказалась функция дистанционной подачи заявок на технологическое присоединение. За 9 месяцев система обработала более 1500 заявок, поданных в электронном виде.

Руководство компании понимало, что процесс, в котором из нескольких операций лишь одна (подача заявки) проходит в электронном виде, не является полноценным электронным документооборотом. После рассмотрения заявки клиенту все равно приходилось посещать офис – технические условия, счета на оплату и договор на технологическое присоединение подписывались вручную на бумаге.

Руководство ВОЭК приняло решение развить функциональность системы и организовать внешний юридически значимый обмен неформализованными документами через сервис ЭДО.

«Проблемы выбора оператора и сервиса не стояло – Synerdocs является «родным» для системы DIRECTUM. Интегратора также выбирать не пришлось – наша компания, «Галактика ИТ», внедряла и систему электронного документооборота, и личный кабинет клиента, а также выполняла их интеграцию между собой, поэтому реализация юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) была поручена также нам», – сказал Артем Глекель, заместитель генерального директора «Галактика ИТ».

С внедрением Synerdocs документооборот стал проще и удобнее для обеих сторон. В личном кабинете клиент может подписать простой электронной подписью (ПЭП) любые документы (запросы, обращения, жалобы, заявки) и передать их в систему DIRECTUM через Synerdocs. В то же время происходит автоматическая регистрация абонента в сервисе, если его еще нет в справочнике.

ВОЭК может подписать электронной подписью все ответные документы по запросам, и передать их из системы DIRECTUM в личный кабинет абонента.

Приходить в офис за документами клиенту больше не нужно. В личном кабинете ему доступны все документы (письма, договоры, акты и т.п.), подписанные ВОЭК. Там же можно просмотреть их (PDF-файлы с «синим штампом» верификации и валидации Synerdocs), подписать ПЭП и отправить обратно в СЭД компании.

За 5 месяцев – с мая по сентябрь 2018 года – через Synerdocs было отправлено более 800 пакетов документов. Но это лишь начало проекта, у компании 3000 абонентов, и в планах ВОЭК – обмен с клиентами формализованными документами.

«Опыт Вологодской областной энергетической компании – пример того, как бизнес может масштабировать удачные проекты и усиливать эффект от внедрения ИТ-решений,– сказал менеджер по работе с ключевыми клиентами Synerdocs Константин Алексеев.– Оценив возможности системы DIRECTUM, компания решила пойти дальше – выстроить электронный документооборот с клиентами. И однозначно это решение стало успешным».