«Тинькофф Бизнес» запустил конструктор сайтов для предпринимателей

«Тинькофф Бизнес» запустил услугу конструктора сайтов для компаний и предпринимателей. Воспользоваться конструктором можно бесплатно (согласно условиям акции).

Конструктор от «Тинькофф Бизнеса» позволяет предпринимателям самостоятельно создавать сайты буквально в течение нескольких минут без помощи сторонних разработчиков или дизайнеров. Для тех, кто хочет научиться писать тексты для сайта без помощи копирайтера, «Тинькофф Бизнес» подготовил видео-инструкции от главного редактора «Тинькофф Журнала» Максима Ильяхова.

Конструктор сайтов Тинькофф Бизнеса — библиотека из более чем 150 блоков (отдельных частей сайта) и нескольких готовых шаблонов с интуитивно понятным интерфейсом. Чтобы сконструировать свой сайт, достаточно добавить в блоки или готовый шаблон собственные тексты и изображения. После этого сайт можно подключить к своему домену или использовать бесплатный домен в зоне tb.ru. Пользователи конструктора могут бесплатно создать сразу несколько сайтов для разных бизнес-задач: сайт-визитку компании, промо-страницу для товаров, услуг или мероприятий. Сайты, собранные на конструкторе, адаптивны и одинаково хорошо работают как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Конструктор сайтов поможет предпринимателям привлекать и оперативно обслуживать новых клиентов: заявки, оставленные посетителями сайта, будут появляться в личном кабинете клиентов Тинькофф Бизнеса на Tinkoff.ru — в разделе «Клиенты и проекты», аналоге CRM в экосистеме Тинькофф. На создаваемых сайтах можно установить чат для общения с клиентами, сообщения из которого также будут попадать в раздел «Клиенты и проекты». Уведомления о новых заявках также будут появляться в мобильном приложении «Клиенты и проекты» (iOS и Android), в котором можно будет переписываться с посетителями сайтов и сохранять информацию о заказах.

Предприниматели с помощью конструктора сайтов также смогут настроить контекстную рекламу, разместить счетчики «Яндекс.Метрики» или Google Analytics, чтобы отслеживать поведение пользователей на сайте и эффективность рекламных кампаний.