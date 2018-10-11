TECNO Mobile представила смартфон POP 1S Pro в России

TECNO Mobile представила на российском рынке новую модель POP 1S Pro – полноэкранный смартфон с Face ID и сканером отпечатков пальцев.

POP 1S Pro получил большой экран 5.5” FullView с 2,5D-стеклом и соотношением сторон 18:9. Современный четырехъядерный процессор Mediatek MT6739WA с тактовой частотой 1,28 ГГц и оперативной памятью 2 ГБ обеспечивает быструю обработку информации, просмотр видео, использование игр и запуск нескольких сервисов одновременно. Дополняет чип графика PowerVR GE8100 и флэш-накопитель объемом 16 ГБ с возможностью увеличения за счет карты памяти до 128 ГБ.

Оснащенный качественной основной камерой 13 МП и фронтальной камерой 5 МП, TECNO POP 1S Pro использует технологию двойной вспышки, чтобы получать «живые» фотографии при любых условиях съемки. Двойная вспышка способствует реальной цветопередаче и позволяет получать яркие снимки даже в условиях недостаточного освещения. Помимо этого, девайс оснащен функцией разблокировки по лицу и сканером отпечатков пальцев, и потому составляет привлекательное предложение в ценовом сегменте смартфонов до 7 тыс. рублей.

TECNO POP 1S Pro оснащен встроенными модулями для беспроводной передачи данных Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11b/g/n) и LTE (B3/B7/B20). Смартфон поддерживает 2 SIM-карты в режиме ожидания и оснащен функцией защиты данных с авторизацией как с помощью разблокировки по лицу, так и датчика отпечатка пальца.

TECNO POP 1S Pro в эргономичном корпусе помещается в ладони, что способствует легкой и комфортной работе с устройством. Оснащенный Li-Pol аккумуляторной батареей на 3000 мА·ч, TECNO POP 1S Pro поддерживает до 840 часов в режиме ожидания и до 26 часов в режиме разговора.

Поверх ОС Android Oreo 8.1 в смартфоне установлена собственная оболочка HiOS. HiOS открывает пользователям современные возможности персонализации, оптимизации и безопасности системы, а ее дружественный интерфейс повышает удобство пользования и обеспечивает быструю работу устанавливаемых приложений и мультимедийного контента.

Для обеспечения высокого качества все устройства TECNO проходят сертификацию Blue Shield Quality System и получают официальную расширенную гарантию 12 +1 месяцев.

TECNO POP 1S Pro уже доступен в сетях «Связной», DNS и других розничных магазинах в двух цветовых решениях: черный и золотой.