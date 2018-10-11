SAP представила новые облачные сервисы, SAP Cloud Platform и среду ABAP для создания интеллектуального предприятия

SAP анонсировала новые облачные средства разработки, развертывания и управления жизненным циклом на платформе SAP Cloud Platform. Эти функции предоставляют для разработчиков и компаний новые бизнес-ориентированные инструменты для цифровой экономики. SAP Cloud Platform предлагает компаниям плавно, быстро и легко перейти на облачные технологии. Анонс был сделан на конференции SAP TechEd, которая проходила со 2 по 5 октября 2018 г. в Лас-Вегасе.

«Новые возможности SAP Cloud Platform повышают функциональность современных бизнес-приложений, – отметил Бьорн Герке (Björn Goerke), президент SAP Cloud Platform и главный технический директор SAP. – Это позволит нашим заказчикам улучшить качество сервиса и развивать инновации на локальных рынках. Инвестиции SAP в открытый исходный код, бизнес-сервисы и другие технологии помогут разработчикам создавать новые бизнес-приложения, ускоряющие переход на интеллектуальное предприятие».

SAP Cloud Platform, ABAP-среда теперь общедоступна и предоставляет набор интерфейсов прикладного программирования (API), который упрощает для ABAP-программистов разработку дополнительных компонентов и приложений с использованием публичного облака. SAP Cloud Platform, ABAP-среда позволит программистам использовать уже существующие знания и навыки программирования на ABAP для разработки и усовершенствования бизнес-приложений в облаке с использованием гибких методологий, построенных на принципе DevOps.

Модель программирования облачных приложений для SAP Cloud Platform – это интегрированная платформа инструментов, различных языков и библиотек, позволяющая разработчикам создавать корпоративные бизнес-сервисы и приложения. Она снимет ряд трудностей при создании полноценного портфолио облачных бизнес-приложений за счет внедрения лучших практик SAP. И позволит уделять больше времени основным проектам.

Модель включает: интеграцию программного обеспечения с открытым исходным кодом и технологиями SAP в единую последовательную сквозную модель программирования; гегкое, модульное внедрение сервисов данных; набор инструментов, языков и библиотек, помогающих сосредоточиться на бизнес-логике.

Благодаря набору средств для разработки в SAP Cloud Platform SDK на iOS S. A. San Miguel, аргентинская компания по производству цитрусовых, создала мобильное приложение, которое руководство и сотрудники используют для полноценного контроля за цитрусовыми садами.

«С SAP Cloud Platform мы создаем приложения, которые заменяют ручной труд и бумажную работу», – сказал Эдуардо Мартинес (Eduardo Martinez), CIO S.A. San Miguel. – Это позволяет нашим сотрудникам, работающим в садах, сразу же вносить информацию в приложение, а нам – оперативно реагировать на изменения».

Теперь в SAP Cloud Platform доступны средства для разработки приложений на базе бессерверных технологий. Также в платформу интегрированы сервисы для контейнеризации, включая проект с открытым кодом (Kubernets, Knative, Kubeless). Благодаря новым сервисам клиенты могут переосмыслить и развивать важнейшие бизнес-процессы в приложениях с учетом происходящих событий: SAP Cloud Platform Enterprise Messaging service – включает сервис автомасштабируемых сообщений для приложений. Эта услуга в настоящее время уже доступна; SAP Cloud Platform Backend service, beta – служба управления данными, которая направлена на создание надежного, масштабируемого и корпоративного API, а также сервисов на основе событий реального времени. Эта услуга будет доступна в 2019 г.; SAP Cloud Platform Functions service, beta помогает создавать микросервисы, за счет которых платформа сама позаботится о выполнении, запуске и масштабировании функций. Эта услуга также будет доступна в 2019 г.

Эти сервисы обеспечивают легкую в использовании среду на основе бессерверных технологий и построены на принципах микросервисов, предназначенных для ускорения развертывания облачных приложений на основе событий.

«По мере того, как компании создают приложения следующего поколения для поддержки цифровой трансформации своего бизнеса и трудовых ресурсов, многие обращаются к использованию облачных платформ, – сказал Хольгер Мюллер (Holger Mueller), главный аналитик и вице-президент Constellation Research. – Руководство компаний все чаще выбирает стандартные платформы с открытым исходным кодом, а технологии Cloud Foundry и Kubernetes стали самыми популярными среди них. Топ-менеджменту важно, чтобы их команды пользовались всеми доступными возможностями, поэтому наличие языков программирования, удобных для разработчиков, является ключевым преимуществом для облачных платформ».

Kubernetes as a service for SAP Cloud Platform, private beta – предоставляет клиентам возможности развертывания в контейнерных бизнес-приложениях в среде Kubernetes. Это даст клиентам гибкость и легкость в создании надежных бизнес-приложений на основе контейнеров, которые легко развертываются и управляются в публичном облаке. Опция будет доступна в 2019 г.