Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France

Orange Business Services совместно с Global Eagle заключили долгосрочный контракт с авиакомпанией Air France на предоставление услуг связи и установку спутниковых систем интернет-подключения на 113 самолетах семейства Airbus A320.

В число самолетов семейства Airbus A320 входят модели A318, A319, A320 и A321, осуществляющие рейсы ближней и средней дальности по Европе, в Россию, в Северную Африку и на Ближний Восток. В рамках партнерства Global Eagle и Orange Business Services обеспечат высокоскоростной интернет, возможность для пассажиров запрашивать услуги на портале с удобным интерфейсом и интегрированный биллинг. Система также позволит анализировать информацию о путешественниках, что поможет совершенствовать модели взаимодействия с клиентами.

«Предоставление услуг связи во время полета позволит Air France повысить уровень взаимодействия с клиентами и сделать большой шаг в направлении цифровой трансформации, — сказал Пьер-Луи Бьяджи (Pierre-Louis Biaggiх), вице-президент Orange Business Services по вопросам сетевых технологий. — Orange Business Services использует свою высокопроизводительную сеть и богатый опыт управления проектами, чтобы поддержать амбициозные цели Air France. Совместно с нашим партнером Global Eagle мы сделаем Air France первой авиакомпанией в Европе, которая будет пользоваться всеми преимуществами скоростной спутниковой связи и таким образом существенно расширит возможности пассажиров на борту».

«Чтобы предложить своим клиентам улучшенный уровень сервиса и поддержать инновации и цифровизацию, Air France искала максимально надежные и качественные решения для обеспечения связи, — отметил Джош Маркс, генеральный директор Global Eagle. — Вместе с нашим партнером Orange Business Services мы рады поддержать амбиции компании Air France, предлагая пассажирам высокоскоростной интернет и наш мощный клиентский портал во время рейсов на короткие и средние дистанции».

Сетевые сервисы будут построены на новейшем оборудовании Global Eagle, включающем в себя инфраструктуру модемов Jupiter HT с пропускной способностью 500 Мбит/с для каждого самолета и новую трехосевую антенну Ku-диапазона от Global Eagle, обеспечивающую превосходное качество подключения. В свою очередь, Orange Business Services предложит улучшенные возможности подключения благодаря собственной высокопроизводительной сети (наземной и спутниковой), опыту в сферах управления проектами и кибербезопасности, а также технической поддержке всех составляющих этого решения.