НИТУ «МИСиС» и Naumen открывают центр компетенций в сфере Data Science

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и группа компаний Naumen объявляют об открытии Центра исследования больших данных – отделения по созданию и развитию технологий анализа больших данных. Цель создания Центра – проведение опережающих научных исследований в области Data Science (науки о данных). Эксперты одного из ведущих технических университетов России и крупной российской ИТ-компании объединят усилия в области исследований науки о данных и разработки конкурентоспособных продуктов, ориентированных на международный рынок.

Партнером центра стала компания Naumen – ведущий российский разработчик программных решений для бизнеса и органов государственной власти. Компания обладает большим опытом в сфере автоматической обработки естественного языка, интеллектуального анализа данных и машинного обучения.

«Наука о больших данных сейчас только формируется, но за ней будущее, так как применять анализ данных можно в различных отраслях: медицине, математике, психологии, журналистике и др. В НИТУ «МИСиС» уже несколько лет успешно работает суперкомпьютерный кластер Cherry, который возглавляет профессор Игорь Абрикосов. Он позволяет ученым не только нашего университета в разы ускорять теоретические расчёты при работе с новыми материалами, – сказала ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова. – Создание Центра исследования больших данных в НИТУ «МИСиС» позволит нам не только проводить научные исследования и разрабатывать наукоемкие решения с помощью методов Data Science, но и реализовать образовательные программы по подготовке специалистов будущего – экспертов по работе с большими данными».

Центр будет осуществлять поисковые и прикладные научные исследования в области анализа данных и машинного обучения. Результаты исследований будут использоваться в реальных коммерческих проектах, в первую очередь — в собственной платформе анализа текстовых данных. В создаваемом Центре ученые и студенты вуза смогут участвовать в разработке передовых наукоемких решений в сфере анализа данных.

Лев Голицын, директор Центра исследования больших данных, директор Департамента информационных систем управления Naumen, «Создание Центра исследования больших данных – это шаг сближения бизнеса и науки, при котором знания и опыт специалистов нашей команды создадут возможности для академических исследований по новым темам и в актуальном контексте».

Научным руководителем Центра станет Константин Воронцов, профессор РАН, доктор физико-математических наук, один из ведущих российских специалистов в области анализа данных. В кадровый состав Центра исследований больших данных войдут международные эксперты в области Data Science, машинного обучения и автоматической обработки естественного языка. К исследовательским проектам Центра будут привлекаться студенты и аспиранты НИТУ «МИСиС», успешно прошедшие специальные образовательные курсы по Data Science от экспертов подразделения и приглашенных специалистов.