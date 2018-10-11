«Лаборатория Касперского» обнаружила ПО, использующее уязвимость нулевого дня в Windows

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили серию целевых кибератак на Ближнем Востоке с применением нового эксплойта, который использовал уязвимость нулевого дня в ОС Microsoft Windows. Компания Microsoft закрыла уязвимость 9 октября.

Вредоносное ПО было обнаружено благодаря технологии «Автоматическая защита от эксплойтов», входящей в большинство решений «Лаборатории Касперского» для конечных устройств, а также передовой «песочнице» (то есть изолированной и виртуализированной среде, в которой запускаются подозрительные объекты и исследуется их функционал) и антивирусному ядру в составе Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

Обнаруженный эксплойт использовался для повышения привилегий в системе. Это необходимо для успешного закрепления в заражённой системе пользователя. Как отмечают эксперты «Лаборатории Касперского», код вредоносного ПО написан на высоком техническом уровне и предназначен для компрометации как можно большего количества различных сборок Windows.

Целями атакующих стали около десяти различных организаций на Ближнем Востоке. Предполагается, что злоумышленники могут быть причастны к группировке FruityArmor. Этот вывод сделан на основе изучения одной из ступеней атаки, в которой использовался бэкдор, написанный в PowerShell. Подобный бэкдор ранее использовался только данной группой. После обнаружения нового эксплойта эксперты «Лаборатории Касперского» незамедлительно сообщили об уязвимости представителям Microsoft.

«Сегодня крайне важно изучать ландшафт киберугроз, в частности активно наблюдать за появлением новых эксплойтов, особенно когда дело касается уязвимостей. Стоит отметить, что регулярные исследования «Лаборатории Касперского» направлены не только на обнаружение различных атак и определение целей злоумышленников. Мы также изучаем, какие именно схемы заражения используют киберпреступники. Благодаря подобным исследованиям мы располагаем эффективным набором методов для выявления угроз. Они позволяют защищать пользователей от атак, в том числе от тех, которые используют подобные уязвимости нулевого дня», – сказал Антон Иванов, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Чтобы защититься от эксплойтов нулевого дня, «Лаборатория Касперского» рекомендует следовать нескольким техническим рекомендациям: избегать использования ПО, в котором есть незакрытые уязвимости; убедиться, что ПО, применяемое в компании, регулярно обновляется до самой последней версии; использовать надежное решение для обеспечения кибербезопасности.