«Форсайт» заключил соглашение о партнерстве с BI Consult

«Форсайт», российский разработчик программных продуктов для аналитики данных подписал партнерское соглашение с компанией BI Consult. Основная цель партнерства – развитие перспективного направления по внедрению BI-систем на базе отечественных программных продуктов, разработанных «Форсайтом».

BI Consult обладает обширным опытом внедрения аналитических систем в компаниях различной отраслевой направленности, использует в работе собственную методологию, а также лучшие мировые наработки. При этом компания заинтересована в расширении своей проектной практики при помощи отечественных продуктов, предлагаемых «Форсайтом».

Компания «Форсайт» разрабатывает современные решения в сфере бизнес-аналитики, предлагая российским заказчикам мощные инструменты для сбора, анализа, визуализации данных, гибкого моделирования и прогнозирования. «Форсайт» и BI Consult уверены, что использование отечественных программных продуктов открывает для российских компаний новые возможности в области управления бизнесом, оптимизации, выбора новых путей развития.