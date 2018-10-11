1C, АТОЛ и ЦРПТ подключают к маркировке больницы

Центр развития перспективных технологий, 1C и один из крупнейших производителей онлайн-касс «АТОЛ» успешно протестировали совместимость регистраторов выбытия лекарств с «1С: Медицина».

Регистратор выбытия – это аналог кассы, который не пробивает чек, а фиксирует вывод легального лекарства из оборота и поступление его пациенту. После запуска обязательной маркировки такие регистраторы появятся во всех больницах и льготных аптеках. С 1 ноября 2018 года информационная система МДЛП переходит от Федеральной Налоговой Службы РФ в единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК». Оператором системы является Центр развития перспективных технологий («Оператор-ЦРПТ»). ЦРПТ инвестирует в создание системы для фармотрасли 10 млрд рублей и за свой счет оснастит регистраторами выбытия все медицинские учреждения в стране.

«Тест показал, что при совместном использовании регистраторов выбытия с учетными и ERP-решениями (системами управления ресурсами предприятия) от 1C отпуск лекарств в медучреждениях происходит практически без изменения бизнес-процессов. Сейчас ЦРПТ осуществляет интеграцию функционирующей информационной системы МДЛП с Честным ЗНАКом. По оценкам экспертов, позитивные эффекты от внедрения маркировки снизят стоимость лекарств на 10%», – рассказал руководитель продуктового направления «Фарма» ЦРПТ Антон Харитонов.

Центр совместно с 1С и АТОЛ планируют продолжить стендовые испытания регистратора выбытия с «1С:Медицина. Больничная аптека» в крупнейших российских стационарах.

«Отмечу, что фирма 1С также проводит тестирование программно-аппаратных комплексов и подключаемого оборудования на соответствие требованиям, предъявляемым для получения сертификата "1С:Совместимо!". Мы готовы проводить сертификацию на "1С:Совместимо!" и этого нового класса устройств», – подчеркнул руководитель разработки линейки «1С:Медицина» компании 1C Алексей Гайдуков.

«У компании АТОЛ богатый опыт создания самого разного оборудования для автоматизации бизнеса. Разрабатывая новое устройство, мы постарались сделать так, чтобы оно удовлетворяло требованиям внедряемой системы маркировки Честный ЗНАК, оставаясь при этом максимально простым и удобным», – сообщила директор по развитию бизнеса фискальных решений компании «АТОЛ» Юлия Русинова.