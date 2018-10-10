Ученые закодируют информацию в ДНК и отправят на Луну в 2020 году

Фонд Arch Mission в сотрудничестве с Microsoft, Вашингтонским университетом и компанией Twist Bioscience включит 10 000 изображений, текст 20 книг и другую информацию, закодированную на синтетических молекулах ДНК, в Lunar Library («Лунную библиотеку»).

Миссия по отправке специальной капсулы с архивом на Луну должна состояться в 2020 году и будет выполнена частной компанией Astrobotic. Синтез ДНК для проекта произведет компания Twist Bioscience, кодирование данных будет осуществляться учеными из Microsoft и Вашингтонского университета.

Цель миссии – сохранение наиболее важных сведений о человечестве и его культурном наследии. Молекула ДНК способна хранить данные тысячелетиями, а также вмещать большой их объем на очень маленькой площади: вся цифровая информация мира может поместиться примерно в 9 литрах этой биологической материи.

Для того, чтобы данные архива можно было считать, инструкции по секвенированию ДНК и декодированию информации будут отправлены вместе с архивом. Помимо этого, чтобы предотвратить потерю данных из-за влияния космической радиации на носители, ученые обеспечат их избыточность: даже если какие-то из цепей ДНК будут повреждены, недостающую информацию можно будет считать с дублирующих.

Предложить свое изображение для кодирования в ДНК и отправки на Луну может любой желающий на сайте memoriesindna.com. Организаторы эксперимента предполагают, что это должно быть нечто важное, что человек хотел бы сохранить для будущих поколений.

В 2016 году ученым из Microsoft и Вашингтонского университета удалось поместить в ДНК и затем успешно считать видеоролик с клипом группы OK Go, а еще через год – тем же образом записать выступление Deep Purple и других групп для архива UNESCO «Память мира».