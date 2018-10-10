Ростех открыл Центр развития технологий искусственного интеллекта

Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) и Воронежский государственный университет открыли Центр развития технологий искусственного интеллекта. Новая структура займется разработками в сфере машинного обучения, анализа больших данных и технологий обработки информации.

Выпускники центра займутся разработкой проектов в области информационных систем искусственного интеллекта, исследованиями в сфере создания новых технологий обработки информации и машинного обучения для российской гражданской и военной промышленности. Лучшие из них смогут приступить к работе на предприятиях Ростеха уже в процессе обучения.

«Технологии искусственного интеллекта уже скоро станут основой «умных городов», развитых цифровых систем, «интеллектуальной» электроники и робототехники будущего. Собственные разработки в этой сфере имеет ограниченное число стран. Наша промышленность - в тренде и входит в числе лидеров по данному направлению. Хорошие результаты дает, в том числе, сотрудничество холдингов Ростеха с крупнейшими российскими вузами. Наша цель - привлечь магистрантов к решению реальных производственных задач и подготовить талантливых специалистов для работы на наших предприятиях», - отметил генеральный директор концерна «Созвездие» Алексей Бочаров.

Центр является структурным подразделением Воронежского госуниверситета в составе факультета компьютерных наук, математического факультета и факультета прикладной математики, информатики и механики.

Сейчас сформирована учебная программа центра, к участию в его работе привлечены лучшие студенты математических факультетов. Директором подразделения назначен руководитель научно-технического центра концерна «Созвездие» Илья Владимиров.

«Важно, что за процессом обучения стоит якорный индустриальный партнер высокого мирового уровня - концерн «Созвездие», – отметил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. – Очень хорошо, что структура Ростеха, базовое предприятие ВПК, плотно сотрудничает с Воронежским госуниверситетом. Хочу напомнить, что в декабре при поддержке концерна «Созвездие» мы открыли лабораторию при кафедре систем телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы».