Приложение «Яндекс.Денег» поможет отправить денежный запрос

«Яндекс» объявил о том, что пользователи приложения «Яндекс.Денег» теперь могут отправлять со смартфона другим людям запрос на денежный перевод. Новый сервис пригодится в самых разных ситуациях: чтобы разделить с друзьями общий счет в кафе, собрать деньги на подарок учителю в родительском чате или, к примеру, напомнить соседу про долг.

Запрос представляет собой страницу с информацией о том, за что именно отправитель просит перечислить ему деньги, и кнопками для платежа. Перевести деньги можно с банковской карты или из кошелька в «Яндекс.Деньгах».

Создать запрос можно меньше чем за минуту — достаточно зайти в раздел переводов приложения «Яндекс.Денег» для iOS или Android, выбрать услугу «Запросить деньги», ввести сумму и назначение перевода. Такой запрос пользователь может отправить по электронной почте либо ссылкой в мессенджере, соцсетях или смс. Как только платеж будет внесен, деньги мгновенно поступят в электронный кошелек получателя. В истории запросов можно в любой момент посмотреть, по каким из них деньги были переведены, а по каким еще нет.

Отправитель денег комиссию не платит. С получателя удерживается 0,5% при переводах из электронных кошельков и 2% — с банковских карт. Максимальное количество запросов, которые можно создать за сутки, зависит от статуса кошелька в «Яндекс.Деньгах». Анонимные пользователи могут отправлять в сутки до пяти запросов, а те, кто прошел упрощенную или полную идентификацию, — до 50. Максимальная сумма, которую можно получить по запросу, — 75 тысяч руб.