Пилотный регион. Виктор Томенко обратился к участникам Алтайского ИТ-форума

В Барнауле с 18 по 21 октября в рамках XI Алтайского регионального ИТ-форума пройдет обсуждение механизмов трансформации цифровой экономики в России и регионе. Речь пойдёт об умных, безопасных городах и комфортной цифровой среде обитания. Также эксперты разберут инфраструктуру цифровой экономики и расскажут об информационной безопасности.

Виктор Томенко, Губернатор Алтайского края:

В одиннадцатый раз Алтайский ИТ-Форум собирает представителей органов власти, руководителей и специалистов сферы информационных технологий, экспертов и предпринимателей.

Участие представителей органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, экспертов в сфере информационных технологий, специалистов ведущих компаний, безусловно, способствует выработке конструктивных решений и определению приоритетов дальнейшего развития региона. Новейшие технические решения в современном программном обеспечении влияют на формирование новых подходов в развитии бизнеса, а органам государственной власти, органам местного самоуправления позволяют перейти на качественно новый уровень информатизации.

Информационные технологии, инновационные решения — необходимая основа для активного социально-экономического развития. Правительством Алтайского края ведется интенсивная работа по реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», устранению цифрового неравенства в крае.

Также Губернатор рассказал об одной из важнейших тем форума — цифровых технологиях в сельском хозяйстве.

Виктор Томенко, Губернатор Алтайского края:

Одной из центральных тем станет тема «ИТ в сельском хозяйстве». Полагаю, что высокие показатели 2018 года в отрасли сельского хозяйства края не в последнюю очередь обеспечены активным применением ИТ-технологий, к числу которых следует отнести точное земледелие, навигационные и геоинформационные системы, системы автоматизированного управления в животноводстве и другие. Правительством Российской Федерации наш регион определен пилотным по направлению «Цифровизация сельского хозяйства», поручено создать соответствующий центр компетенции.

Цифровая трансформация сельского хозяйства должна обеспечить участникам возможность использовать на базе разных видов связи информационные технологии (малые и большие данные, платформы управления), изделия отечественного приборостроения (метки, контроллеры, датчики, элементы управления) в агропромышленном комплексе.

Пилотный регион — это большая ответственность, это возможность апробировать и внедрить лучшие цифровые решения, имеющиеся в стране и мире, придумать и реализовать свое решение. Эта работа позволит задействовать различные ресурсы, от материальных до интеллектуальных, послужит очередным импульсом к повышению уровня цифровизации, качества жизни, в первую очередь, сельского населения края. И наша задача — показать на примере Алтайского края преимущества цифровой модели развития.

Кроме того, Виктор Томенко отметил, что в ближайшие месяцы Правительство края будет активно работать над проектами цифровой экономики. Для этого будут внесены дополнения в Стратегию социально-экономического развития Алтайского края и утвердят государственную программу «Цифровизация основных секторов экономики и социальной сферы Алтайского края». Все эти вопросы обсудят на ИТ-форуме.

Подробная информация находится на официальном сайте ИТ-Форума:

http://itforumaltai.ru/2018/

