Cognitive Technologies внедряет ИИ в Томской области

Cognitive Technologies объявила о подписании соглашения с администрацией Томской области, направленного на развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта для умных городов, а также беспилотного транспорта. В его рамках стороны предполагают объединить усилия по разработке решений в области умного города (проект «Нейронный город»), проведения исследований и разработок технологий беспилотного транспорта на территории Томской области, формированию условий для создания новых рабочих мест, создания тестовых площадок и полигонов, в том числе в области умного сельского хозяйства (беспилотная сельхозтехника, системы автоматического контроля за уборкой урожая, системы точного земледелия и т.д.).

В церемонии подписания принял участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Одним из основных направлений совместных работ станет разработка новейших технологий по проекту нейронного города.

«Сегодня в условиях динамичного роста городов, а также повышающейся мобильности населения, города начинают конкурировать за качество жизни своих жителей. Это становится ключевым фактором, наряду с качеством городской инфраструктуры. Города, широко использующие в своем развитии технологии искусственного интеллекта, эксперты называют «нейронными городами» - умной городской средой, которая призвана расширить возможности человека, повысить безопасность и комфорт его нахождения внутри города. Это один из ключевых мировых трендов», - сказала президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Предполагается, что в рамках проекта «Нейронный город» технологии компьютерного зрения будут использоваться для создания базы данных и анализа видеоинформации о городе, его проблемных зонах: повреждениях дорожного полотна, знаков, разметки и других элементов инфраструктуры, неисправности освещения, открытых канализационных люков и т.д. Проект также предусматривает автоматическую генерацию поручений ответственным структурам на устранение проблем, выявленных искусственным интеллектом с функцией контроля исполнения.

Отдельным направлением сотрудничества между Томской областью и компанией Cognitive Technologies станет совместная работа в области подготовке кадров. Компанией также подписано соглашение с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Документ предусматривает реализацию мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов, проведению научных исследований в области искусственного интеллекта, обмену образовательными, научными и инновационными технологиями. Разработке совместных образовательных, научно- исследовательских и инновационных проектов, направленных на реализацию потребностей экономики региона.

Соглашения были подписаны в рамках форума U-Novus 2018.