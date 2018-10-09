ИРИ представил передовые практики цифровизации регионов

На VI Всероссийском форуме региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» в Светлогорске представлены первые результаты проекта «Цифровой регион». Проект реализуется Институтом развития интернета для распространения успешного опыта внедрения цифровых технологий в практику регионального управления и решает задачу устранения барьеров, возникающих при реализации задачи цифровой трансформации субъектов Российской Федерации.

Первым этапом реализации проекта стало анкетирование наиболее активных в цифровой повестке регионов для выявления проблем, связанных с цифровизацией, а также сбора информации о примерах внедрения цифровых технологий в практику госуправления для формирования базы знаний.

«Построение цифрового государства невозможно без активного участия субъектов Российской Федерации, – отметил директор ИРИ Сергей Петров, комментируя результаты первого этапа реализации проекта "Цифровой регион». – Необходимо обеспечить равный доступ к информации, технологиям и инфраструктуре на территории всей страны. А также дать рабочие инструменты для обмена опытом, масштабирования передовых практик цифровизации, предложить единую площадку как для выстраивания коммуникаций между регионами, так и для вовлечения федеральных властей».

Барьерами на пути к цифровой трансформации представителями субъектов Российской Федерации были названы: низкая вовлечённость региональных властей в вопросы формирования цифровой повестки, отсутствие инструментов для вертикального и горизонтального обмена информацией и опытом, дублирующиеся запросы со стороны различных представителей федеральных властей, министерств и других структур, занятых в развитии цифровой повестки, проблема обмена данными между государственными, региональными и муниципальными органами власти, а также на межведомственном уровне, недостаток типовых и адаптированных решений по внедрению проектов цифровизации с учётом региональной специфики.

Среди наиболее интересных кейсов цифровизации эксперты ИРИ выделили решения Калининградской и Калужской областей, а также кейс Ханты-Мансийского автономного округа.

Так, например, в Калининградской области реализация комплекса цифровых решений в рамках проекта «Бережливая поликлиника» позволила существенно упростить процесс записи на прием к врачу и полностью устранить очереди при посещении поликлиники. В Калужской области цифровизация мониторинга состояния окружающей среды упростила процесс принятия управленческих решений, повысила скорость реагирования на изменения внешней среды, что позволило качественно снизить уровень загрязнения. В Ханты-Мансийском автономном округе работает единый региональный помощник «Помогуша», который на базе нейронной сети оказывает поддержку пользователям портала госуслуг.

Всего в пилотном проекте приняли участие 20 регионов, которые представили 27 решений цифровизации по 7 направлениям: здравоохранение, культура, экология, жилье и городская среда, производительность труда и поддержка занятости, образование, госуправление. Следующими этапом реализации проекта станет открытое анкетирование субъектов Российской Федерации через платформу «Цифровой регион», публикация и регулярное обновление базы кейсов цифровизации, разработка типовых решений и дорожных карт на основе передовых практик, а также запуск сервиса для коммуникации и образовательный трек.