Honor представил смартфон Honor 10 Premium. Цена

Honor представил флагманский смартфон Honor 10 Premium с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 128 ГБ.

Расширенную до 8 ГБ оперативную память оценят любители мобильных видеоигр, особенно динамичных шутеров. Загрузка сцен здесь проходит заметно быстрее, а видеоэффекты отображаются более плавно и чётко. Обновленная версия операционной системы EMUI 8.1 обеспечивает быструю и безошибочную работу даже в режиме многозадачности.

Honor 10 Premium получил представленную в этом году технологию графического ускорения GPU Turbo, которая меняет представление пользователей об игровых возможностях смартфонов. GPU Turbo гарантирует оптимальное качество видеоряда и решает распространённые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи в видеоиграх. Благодаря инновационному решению по интеграции программных и аппаратных компонентов, в Honor 10 Premium значительно повышена скорость графического отображения, а следовательно — увеличена средняя частота кадров. При этом расширенная до 8 ГБ оперативная память заметно повышает возможности GPU Turbo.

Еще одна важная функция, появившаяся на Honor 10 Premium — стабилизация при ночной фотосъёмке AIS Night Shot. Она также использует тесную интеграцию программного и аппаратного обеспечения и базируется на процессоре Kirin 970. Функция улучшает качество ночных снимков, сделанных без штатива, используя искусственный интеллект.

Новый Honor 10 Premium поступит продажу 11 октября на официальном сайте shop.huawei.ru и в магазинах партнеров 24 октября по рекомендованной розничной цене 34990 руб.