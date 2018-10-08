Вебинар «Как решить вопрос хранения раз и навсегда» состоится 18 октября

DataCore Software приглашает на вебинар «Как решить вопрос хранения раз и навсегда», который состоится 18 октября с 11-00 до 12-30. Региональный представитель DataCore Software в России и СНГ Антон Иванов расскажет о преимуществах и практике внедрения программно-определяемых СХД в России и в мире и ответит на Ваши вопросы о современных технологиях хранения.

Возможно ли создать инфраструктуру будущего с самой низкой стоимостью хранения и надежной защитой всех инвестиций в СХД? Известно, что поддержание эффективной и производительной инфраструктуры хранения данных является крайне трудоемкой и затратной задачей. Объемы данных растут взрывными темпами и приложения должны эффективно справляться с ними: скорость доступа к этим данным не должна снижаться. Требования по доступности и скорости высоки как никогда, и продолжают ужесточаться. И главное, все эти условия должны соблюдаться при ограниченных и уменьшающихся бюджетах.

Дополнительную сложность вносит то, что условия работы организаций постоянно меняются, и инфраструктура должна быть готова подстроиться по первому требованию. Слияния и поглощения, экспансии, расширение географии, новые бизнес-инициативы- все это требует быстрой реакции и адекватной поддержки ИТ-инфраструктуры. Традиционные дисковые массивы, которые на данный момент используются в большинстве организаций, имеют множественные ограничения – в части архитектуры, масштабирования и функциональных возможностей. Именно эти ограничения не позволяют быстро перестроить такие системы хранения под изменяющиеся требования бизнеса.

Так как же увязать в одной инфраструктуре такие противоречивые требования? Как сделать систему быстрой, емкой, масштабируемой, но при этом недорогой?

Компания DataCore Software предлагает в качестве решения программно-определяемую платформу, на которой можно построить высокодоступную, гибкую СХД, используя уже имеющееся аппаратное обеспечение, вне зависимости от его конфигурации и производителя. Помимо целого ряда функциональных достоинств такое решение отличается низкой стоимостью владения и надежной защитой уже сделанных инвестиций в систему хранения.

В качестве бонуса все участники вебинара получат доступ к результатам закрытого исследования «Текущее состояние программно-определяемого хранения, гиперконвергентной инфраструктуры и облачного хранения». DataCore Software проводит это исследование уже шестой год подряд. Его цель - понять ожидания и изучить опыт 426 ИТ-специалистов, которые уже используют, либо рассматривают возможность использования программно-определяемых СХД (SDS), гиперконвергентных инфраструктур и облачных хранилищ для решения критических задач в области хранения данных.