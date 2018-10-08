«Ростелеком» обеспечил услугами связи 70-е заседание СИТЕС в Сочи

«Ростелеком» обеспечил услугами связи 70-е заседание Постоянного комитета СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Мероприятие прошло в Сочи с 1 по 5 октября 2018 г.

Для участников заседания компания организовала wi-fi с возможностью более чем двух тыс. одновременных подключений. Также телеком-оператор построил высокоскоростные каналы проводного доступа в интернет для офисов секретариата и онлайн-трансляции мероприятия, объединив проводную и беспроводную связь в единую, защищенную от DDoS-атак сеть. Для хранения документов с заседания «Ростелеком» подключил услугу «Виртуальный ЦОД» с англоязычной поддержкой, задействовав мощности собственного Центра обработки данных в Адлере.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома», сказал: «Наша компания обладает развитой инфраструктурой, квалифицированным персоналом и колоссальным опытом в плане обеспечения надежной связью крупным международным мероприятиям, в том числе, на территории Сочи. Надеемся, наше сотрудничество с постоянным комитетом СИТЕС успешно продолжится в будущем».

СИТЕС представляет различные степени защиты для более чем 33 тыс. видов животных и растений. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, является международным правительственным соглашением, ее подписали 169 государств, в том числе Россия. Местом проведения 70-й сессии Постоянного комитета был определен город Сочи, находящийся в непосредственной близости от объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». В юбилейном заседании Конвенции приняли участие делегаты из 150 стран, включая членов постоянного комитета, а также представителей сторон СИТЕС, членов профильных международных организаций при ООН общей численностью более 700 человек.