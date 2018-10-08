ЭОС и партнеры показали сервер на базе «Эльбрус-8С» с жидкостным охлаждением

Известные российские вендоры, в числе которых и ЭОС, стали инициаторами разработки первого в России сервера на основе отечественных восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С», использующего систему погружного жидкостного охлаждения. Созданный в качестве демонстрационного образца серверный кластер был предназначен для портирования на него софтверных технологий сразу нескольких разработчиков и позволил показать работу полностью отечественных комплексных решений на российской аппаратной платформе. Впервые этот образец был публично продемонстрирован на прошедшей 11-13 сентября 2018 г. выставке «Импортозамещение».

Энергозатраты на охлаждение в вычислительных комплексах постоянно растут из-за увеличения количества выделяемого тепла пропорционально росту производительности. Традиционные воздушные технологии охлаждения требуют, помимо большого расхода электроэнергии, значительного места для размещения всех составляющих охлаждающей системы, специальных мер по очистке воздуха от пыли (что также энергозатратно), к тому же приводят к увеличению шума от работы вентиляторов.

Сервер на базе четырех процессоров «Эльбрус-8С» был объединен в кластер с аналогичным сервером на основе четырехъядерных процессоров «Эльбрус-4С». Для отвода тепла использована технология погружного охлаждения: кластер полностью помещен в бокс с диэлектрической (то есть не проводящей ток) жидкостью (в данном случае – масло). Погружение всех нагревающихся компонентов в жидкий теплоноситель имеет ряд существенных преимуществ в сравнении с воздушным охлаждением. Это и экономия места для размещения вычислительных комплексов, и значительное снижение уровня шумов от работы устройства, и существенное снижение энергозатрат (некоторые эксперты считают, что использование такой технологии поможет сэкономить до 95% электроэнергии, обычно используемой для охлаждения).

На созданный кластер были установлены программные продукты компаний «1С» (разработчик «1С:Предприятие»), Postgres Professional (разработчик СУБД «Постгрес про»), «Новые облачные технологии» (разработчик «Моего офиса»), Spirit (создатель программного продукта Videomost), InfoWatch (разработчик смартфона с доверенной прошивкой и программного продукта «Трафик монитор»), ЭОС (разработчик систем управления документами). Эти программные продукты и аппаратная составляющая стали основой для единых полностью импортозамещающих комплексов, разработанных в рамках концепции «Деловые отечественные решения (ДОР)»: универсальное рабочее место чиновника и комплекс по оказанию госуслуг. Коллективный стенд АРПП «Отечественный софт» на выставке «Импортозамещение», где показывались эти разработки, стал одним из самых масштабных среди всей экспозиции по площади и числу представленных компонентов единой системы и привлек внимание наибольшего числа посетителей.

«Использование погружного охлаждения значительно расширяет область применения тех решений, что мы показали на выставке. Снижение энергозатрат – существенная выгода, но важнее всего, что подобные комплексы можно устанавливать в любом помещении, при любом климате. Не требуется специальных мер по кондиционированию воздуха, очистке его от пыли, специального температурного режима. Шум от работы такого кластера минимальный, не сравним с шумами от серверов, охлаждающихся с помощью вентиляторов, и рядом с ним можно спокойно работать. Для нас, для компании ЭОС, важно, что на прошедшей выставке мы смогли предложить готовые к внедрению отечественные комплексные решения для автоматизации деловых функций. Эти решения созданы в рамках проекта ДОР – отечественные прикладные системы для автоматизации деловых процессов на отечественной компьютерной технике под управлением отечественной операционной системы с использованием отечественной СУБД. На базе этих решений можно автоматизировать организации любого масштаба от маленькой до региона. Особо хочется отметить возможность создания мобильных центров организации государственных услуг в труднодоступных территориях, в том числе с экстремальным климатом. При этом функциональность, надежность и защищенность таких систем очень высока», – сказала директор по маркетингу ЭОС Елена Иванова.