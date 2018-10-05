SAP представила обновленную версию Data Hub

SAP SE представила обновленную версию SAP Data Hub, которая помогает выстроить корпоративные системы, основанные на едином массиве информации. Интегрированная система обработки и управления данными позволяет извлечь ценность из данных компании и использовать их для повышения эффективности и цифровой трансформации. Объявление было сделано на конференции SAP TechEd, которая проходила со 2 по 5 октября 2018 г. в Лас-Вегасе.

SAP Data Hub позволяет настраивать и координировать процессы управления данными, сохраняя текущие наработки и параллельно используя новейшие инструменты работы с данными. Решение открывает быстрый и простой доступ к информации из гибридных и мультиоблачных сред, за счет этого значительно возрастает скорость принятия решений, так как нет необходимости в перемещении и консолидации данных.

«SAP Data Hub – ключевое решение для управления распределенными данными в SAP HANA Data Management Suite. С тех пор, как мы год назад представили SAP Data Hub, наши партнеры и клиенты на практике убеждаются в преимуществах концепции интеллектуального предприятия. Они повысили качество и прозрачность данных, получили доступ к инновационным процессам обработки информации, имеют возможность сохранить свои наработки в области управления данными и использовать новейшие технологии, включающие машинное обучение, искусственный интеллект, технологии с открытым кодом», – отметил Франц Фаербер, исполнительный вице-президент SAP по направлениям Products&Innovation, BigData.

SAP Data Hub расширяет возможности бессерверных технологий за счет инноваций в области контейнеризации, дополнительной функциональности управления ресурсами и приложениями, нового инструментария для гибридного подхода к созданию инфраструктуры, включающей облачные и on-premise компоненты. Применение потоков обработки данных упрощает поддержку текущих процессов и создание новых сложных моделей управления данными в компании. Для того, чтобы использовать потенциал и гибкость постоянно растущего объема данных, SAP Data Hub задействует открытое управление ИТ-ландшафтом, объединяя распределенные источники больших данных от пользователей, оборудования и бизнеса, включая интернет вещей, машинное обучение, искусственный интеллект, хранилища и витрины данных, озера данных, а также различные приложения. Благодаря SAP Data Hub пользователи получают четкое представление о сквозном процессе обработки данных.

Kaeser Compressors SE, производитель сложного компрессорного оборудования, использует SAP Data Hub для консолидации, обработки и интеграции данных интернета вещей и данных клиентов из SAP S/4HANA и SAP HANA. Повышение производительности, гибкое управление данными и усовершенствованная обработка запросов, помогли компании Kaeser Compressors значительно улучшить сервисное обслуживание и дизайн продуктов, повысить удовлетворенность клиентов.

Фалко Ламетер, генеральный директор Kaeser Compressors, отметил: «Наша старая архитектура не подходила для таких объемов таргетированной информации, не справлялась с обработкой данных интернета вещей. SAP Data Hub решает все эти проблемы за счет масштабируемой и гибкой бессерверной архитектуры и моделирования потоков данных, без необходимости перемещения данных и дополнительных инвестиций. Объединение данных интернета вещей с данными клиентов позволило нам перейти к концепции интеллектуального предприятия».

SAP анонсировала SAP Data Network, новое решение, которое помогает компаниям в поиске специалистов высочайшего уровня на основе анализа данных о рекрутинге в различных индустриях и странах. Интеграция SAP Data Hub с возможностями SAP Leonardo Machine Learning и SAP Leonardo Big Data, а также решениями SAP Cloud Platform, SAP Analytics Cloud и SAP HANA, позволяет сервису агрегировать обезличенные данные сотрудников из систем SAP SuccessFactors и SAP Fieldglass, чтобы создать один из самых больших глобальных источников транзакционных данных о сотрудниках.

Cisco и SAP разработали решение, чтобы помочь клиентам управлять и контролировать приложения и данные, которыми они пользуются. Пользователи смогут быстро разворачивать на базе SAP Data Hub промышленные среды как в облаке, так и в локальных ЦОДах без проблем с контейнеризацией. Cisco Container Platform для SAP Data Hub – это гибридное облачное решение, которое предоставляет клиентам преимущества обоих подходов. С одной стороны, они смогут хранить бизнес-данные в безопасной и защищенной среде, с другой – использовать инновационные возможности облачных сервисов. Такой подход поможет клиентам быстро получить необходимые сведения из накопленных данных.

Пользователи SAP Data Hub могут выбрать одну из двух доступных моделей CiscoContainerPlatform: Stand-alone Cisco Container Platform— сертифицированное SAP ПО, которое клиент может инсталлировать в локальной инфраструктуре; Cisco Container Platform on HyperFlex— сертифицированный SAP программный и аппаратный пакет, для пользователей, которым требуется предварительно сконфигурированная гиперконвергентная инфраструктура с возможностью быстрого и простого запуска SAP Data Hub

Планируется, что решение будет доступно в ноябре 2018 г. у Cisco, в первом квартале 2019 г. в SAP App Center.