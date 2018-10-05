«Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил производство «Зенит», где лично ознакомился с первым серийным экземпляром цифровой дальномерной камеры Zenit M и процессом сборки ее уникального объектива Zenitar 1/35. Презентация камеры, созданной в России совместно с немецкой компанией Leica, состоялась на предприятии холдинга «Швабе», входящего в госкорпорацию «Ростех».

Производственную площадку предприятия-разработчика отечественного бренда «Зенит» с официальным визитом посетил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Ему показали, как из российских компонентов и материалов изготавливается объектив Zenitar 35 mm f/1.0. Оптика создает не требующее обработки изображение с боке и эффектом софт-фокуса.

«Возрождение производства российской фототехники такого уровня – знаковое событие для нашей промышленности. Фотоаппарат и объективы – первоклассного качества и дизайна. Перспективы по экспорту продукта оптимистичные, во всем мире до сих пор с любовью вспоминают советский "Зенит", – отметил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Объектив для новой фотокамеры Zenit M выполнен из металла и стекла на отечественной компонентной базе. Он полностью разработан и произведен в России на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ), входящем в контур управления холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Камера создана для фотосъемки в различных условиях. Дизайн Zenit M повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий».

«"Зенит" выходит на новый сегмент рынка фототехники. Благодаря оптике, созданной в России, современная полноформатная камера Zenit M превосходит аналоги. Сегодня, как и много лет назад, объектив "Зенит" – это на 100% отечественный продукт, и мы рады продемонстрировать особенности его производства руководству страны», – отметил первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.

Zenit M будет доступна для покупки в интернет-магазине «Зенит» и ограниченном перечне магазинов фототехники в России и Европе с декабря и января 2019 г. соответственно.

Фотокамера Zenit M создана совместно «Зенит» и Leica Camera AG на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения. Ее официальная презентация состоялась 26 сентября 2018 г. в Кельне в рамках крупнейшей международной выставки в области фотоиндустрии Photokina 2018.