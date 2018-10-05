Представлен недорогой смартфон Nokia 7.1 с технологией PureDisplay. Цена

HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, представила Nokia 7.1 - первый смартфон с технологией PureDisplay, которая обеспечивает высокую контрастность и резкость изображения, а также улучшенную цветопередачу при просмотре контента на HDR экране смартфона. Отличительные особенности Nokia 7.1 – впечатляющий дизайн и двойная основная камера с оптикой Zeiss.

Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global, отметил: «Почти две трети всех просмотров видео приходится на мобильные устройства . Именно поэтому мы представляем технологию PureDisplay, позволяющую с комфортом смотреть видео на смартфоне в HDR качестве. Причем даже если вы смотрите обычное видео, то Nokia 7.1 в реальном времени может повысить качество до HDR. Лучшая камера – та, что всегда с собой. Камера Nokia 7.1 с оптикой Zeiss и двухфазной системой автоматической фокусировки обеспечит владельцам нового смартфона идеальные снимки в формате HDR при любых условиях съемки. В результате сотрудничества с лучшими партнерами у нас получился выдающийся смартфон по доступной цене».

В смартфоне Nokia 7.1 используется экран с диагональю 5,84 дюйма, разрешением Full HD+, соотношением сторон 19:9, а также автоматической настойкой уровней яркости и контрастности в зависимости от условий освещенности и контекста. Использование технологии HDR10 обеспечивает высокую динамическую контрастность (1 000 000:1) и резкость изображения.

Nokia 7.1 оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 636, высокая производительность которого обеспечивает удобство просмотра потокового видео в формате HDR. Кроме того, качество обычного видео в реальном времени повышается до HDR. В Nokia 7.1 предусмотрена быстрая зарядка USB type-C, при этом аккумулятор заряжается на 50% всего за полчаса.

Nokia 7.1 создан с использованием традиционных для бренда Nokia высококачественных материалов. При проектировании корпуса смартфона использованы технологии, применяемые в дизайне ювелирных украшений и часов. Различные способы полировки корпуса, гармонично дополняя друг друга, создают эффект игры света и теней. Отлитый под давлением корпус из анодированного алюминия 6000 серии с алмазной полировкой краев гарантирует высокую прочность смартфона.

Двойная основная камера 12/5 МП со светосильной оптикой Zeiss и двухфазная система автоматической фокусировки позволяют получать HDR снимки. Сэлфи-камера 8 МП и технологии искусственного интеллекта позволяют добиться качественного эффекта боке. Обладателям нового смартфона будут доступны анимированные 3D-персонажи и маски, а также разнообразные фильтры.

Новый интерфейс камеры позволяет пользователю самому регулировать такие параметры как баланс белого, значение ISO, экспозицию и скорость затвора при использовании режима Pro Camera. В Nokia 7.1 используется функция Dual-Sight, за качество работы которой отвечают технологии искусственного интеллекта. Для съемки используются одновременно основная и фронтальная камеры, при этом фото и видео можно редактировать и выкладывать в социальные сети прямо из приложения камеры, которое также позволяет моментально переключиться на Google Объектив или на съемку фотографий в движении - Google Motion Photos.

Nokia 7.1 пополнил линейку Android One смартфонов Nokia с разработанным Google высококачественным ПО, обеспечивающим высокий уровень безопасности и защищенности устройств. В смартфонах Nokia Android One предусмотрена долгая работа от одного заряда батареи, достаточно свободного пространства для хранения пользовательского контента, а также инновации Google, созданные на базе технологий искусственного интеллекта.

Смартфон будет получать ежемесячные обновления функций безопасности в течение трех лет и обновления ОС в течение двух лет в рамках программы Android One. Кроме того, все выкладываемые в Google Play Маркет приложения проходят проверку на отсутствие вредоносного ПО. Все это позволяет отнести смартфон Nokia 7.1 к числу самых надежных современных смартфонов, владельцы которого будут первыми получать регулярные обновления сервисов Google, в числе которых Google Ассистент и Google Фото c безлимитным сервисом хранения фотографий и видео, снятых в высоком разрешении.

Nokia 7.1 получит обновление до Android 9. Новая ОС включает функции, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, благодаря которым смартфон работает быстрее и со временем адаптируется к привычкам владельца. Функция Adaptive Battery оптимизирует энергопотребление, ограничивая работу редко используемых приложений. App Actions прогнозирует действия пользователя, позволяя быстрее перейти к следующей задаче. Обе функции обеспечивают быстродействие смартфона и оптимизируют работу Android.

Для максимально комфортного потребления аудио- и видеоконтента Nokia 7.1 дополняют два типа наушников - Nokia True Wireless Earbuds и Nokia Pro Wireless Earphones. Каждый из вкладышей Nokia True Wireless Earbuds весом всего в 5 граммов обеспечивает чистое звучание при прослушивании музыки и высокое качество передачи голоса при разговорах. Наушники могут проигрывать музыку в течение 3,5 часов без подзарядки. Прилагающийся портативный кейс позволяет трижды полностью зарядить их прямо в кармане и удлинить общее время прослушивания до 14 часов.

Nokia Pro Wireless Earphones подходят активным поклонникам бренда Nokia. Наушники, соединенные между собой с помощью облегающей шею дужки, способны воспроизводить аудио до 10 часов без подзарядки. Встроенная функция вибрации сообщает о входящих вызовах, а благодаря магнитным сенсорам пользователь может просто отделить наушники друг от друга, ответить на звонок или слушать музыку, не доставая смартфон из кармана.

Nokia 7.1 будет доступен в двух цветах: индиго и стальной. Смартфон появится в продаже в России в октябре. Ориентировочная розничная стоимость новинки с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти – 18 990 руб.