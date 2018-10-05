Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов. Ошибки позволяют похищать пароли и идентификаторы сессий пользователей, атаковать внутренние сервисы, выполнять вредоносные действия в приложении от имени атакуемого. Уязвимости обнаружены специалистами Positive Technologies Александром Швецовым и Михаилом Ключниковым и к настоящему моменту устранены компанией SAP.

Первые две уязвимости относятся к типу XSS (межсайтовое выполнение сценариев). Более опасная из них (CVE-2017-16685) выявлена в компоненте хранилища данных SAP Business Warehouse Universal Data Integration, она получила оценку 6,9 балла и присутствует в версиях 7.50 и ниже. Вторая уязвимость найдена в SAP NetWeaver Development Infrastructure Cockpit, получила оценку 5,4 и описана в уведомлении о безопасности (SAP Security Note) под номером 2444673.

«Обе уязвимости вызваны отсутствием должной фильтрации значений параметров пользовательского запроса к серверу, которое позволяет атакующему выполнить произвольный код JavaScript в браузере пользователя, — отметил руководитель отдела безопасности бизнес-систем Positive Technologies Дмитрий Гуцко. — Злоумышленнику достаточно отправить своей жертве специально сформированную ссылку (как в случае CVE-2017-16685) или, обладая правами авторизованного пользователя, добавить вредоносный код на страницу приложения (Security Note 2444673). Это может привести к хищению идентификатора сессии пользователя или выполнению любого действия в приложении от имени атакуемого».

Также специалисты Positive Technologies обнаружили уязвимость CVE-2017-16678 (6,6 балла) в SAP NetWeaver Knowledge Management Configuration Service — приложении SAP, отвечающем за конфигурацию системы. Уязвимость класса Server-Side Request Forgery (SSRF) позволяет авторизованному в приложении злоумышленнику атаковать различные сервисы, находящиеся во внешних или внутренних сетях, вынуждая сервер, на котором находится уязвимое приложение SAP, отправлять произвольные вредоносные HTTP-запросы на соответствующие узлы сети. Эксплуатация уязвимости возможна и от лица легитимного пользователя, если тот, будучи авторизованным в приложении, зайдет на подконтрольную злоумышленнику страницу — в данном сценарии может дополнительно использоваться подделка межсайтового запроса (Cross Site Request Forgery). Ошибки обнаружены в компонентах EPBC и EPBC2 в версиях с 7.00 по 7.02, а также KMC-BC версий 7.30, 7.31, 7.40 и 7.50.

Помимо этого, в приложении SAP NetWeaver System Landscape Directory, которое служит для хранения данных об аппаратных и программных компонентах, была выявлена уязвимость раскрытия информации (описана в Security Note под номером 2527770, оценка 4,3). Она позволяет атакующему с помощью сканирования портов получить информацию о внутренней сети, в которой находится сервер.

Позднее компания SAP также устранила уязвимости CVE-2018-2401 и CVE-2018-2366, найденные экспертами Positive Technologies в SAP Business Process Automation (BPA) By Redwood — платформе, предназначенной для автоматизации бизнес-процессов предприятия.

Дефект CVE-2018-2401 (оценка 5,4 балла) обнаружен в версии 9.0 в SAP BPA. Он позволяет авторизованному в системе пользователю читать любые файлы сервера, используя недостаток обработки XML-документов пользователя, что приводит к атаке внедрения внешних сущностей (XML External Entity). Для эксплуатации уязвимости злоумышленник может передать на сервер специально сформированный XML-документ, что спровоцирует ошибку, в тексте которой будет находиться содержание файла сервера.

Вторая уязвимость в SAP BPA относится к типу «Обход каталога» (Directory Traversal, CVE-2018-2366), она получила оценку 4,3 балла. Ей подвержены версии 9.0 и 9.1. Причиной возникновения этого недостатка послужил неверный парсинг строки запроса на стороне сервера, что позволяет читать локальные файлы сервера, включая системные. Чтение файлов может привести к перехвату чувствительных данных пользователей, например их паролей или конфигурационных файлов, что далее может привести к обходу системы защиты.

«Многие компании в России и мире применяют продукты SAP. Вместе с клиентами мы заинтересованы обеспечении безопасности и сохранности данных в системах SAP и прилагаем большие усилия для этого – как на стадии разработки самого продукта, так и во время внедрения и при дальнейшей поддержке, – сказал Дмитрий Костров, директор по информационной безопасности SAP CIS. – Для поиска возможных проблем и уязвимостей и их устранения мы работаем с локальными и мировыми специалистами по информационной безопасности. Хотим поблагодарить экспертов Positive Technologies, с которыми мы успешно сотрудничаем на протяжении многих лет, за исследование безопасности наших продуктов, проведенное на самом высоком уровне – это позволяет оперативно вносить исправления в программный код и делать наши продукты максимально защищенными. Традиционная рекомендация всем клиентам SAP — следить за выходом SAP Notes по безопасности и своевременно устанавливать обновления. В соответствии с нашими соглашениями исследования об уязвимостях в продуктах SAP публикуются через определенное время после выхода исправлений для них. Перечисленные уязвимости, обнаруженные специалистами Positive Technologies, были нами устранены в период с сентября 2017 г. по март 2018 г.».

Positive Technologies выпускает несколько продуктов, позволяющих защитить решения SAP от подобных угроз. MaxPatrol SIEM уже «из коробки» может работать с системами SAP на базе платформ SAP NetWeaver ABAP/JAVA. Система контроля уязвимостей и соответствия стандартам MaxPatrol 8 позволяет своевременно выявлять уязвимости в продуктах SAP, проводить инвентаризацию этих систем, контролировать обновления, анализировать параметры, конфигурации и права доступа. Межсетевой экран прикладного уровня PT Application Firewall с помощью специальных профилей безопасности выявляет атаки (в том числе — нулевого дня) в продуктах SAP NetWeaver, SAP ICM, SAP Management Console и SAP SOAP RFC. Анализатор защищенности исходного кода приложений PT Application Inspector поддерживает анализ приложений на языке JAVA для платформы SAP NetWeaver JAVA.