МТС предоставила клиентам облачное решение для обмена корпоративной информацией

МТС объявила о запуске для корпоративных клиентов защищенного облачного хранилища, главное отличие которого от массовых файлобменников заключается в максимальной защите от утечек конфиденциальных данных и возможности бизнеса управлять «облаком»: разграничивать доступы, изменять объем информации и интегрировать облачный сервис в собственную ИТ-инфраструктуру.

«Потребность в сервисах, защищенных и доступных с любых мобильных платформ, усилилась в этом году в связи утечками конфиденциальных корпоративных данных в поисковые системы. После чего, как известно, многие компании стали блокировать для своих сотрудников публичные облачные сервисы. Диск #СloudМТС является альтернативой любому известному файлобменнику по функционалу, полностью управляем ИТ-специалистами предприятия и защищен от утечек», — отметил руководитель облачного провайдера #CloudМТС Олег Мотовилов.

Доступ к сервису Диск #CloudМТС предоставляется по двум моделям: как классическое SaaS-решение – готовый сервис из публичного облака по подписке или как интеграция в ИТ-инфраструктуру клиента. В обоих случаях клиент оплачивают только фактически используемый объем данных, выбирая подходящий тариф на месяц. Средняя стоимость для компании численностью 100 человек при использовании дискового пространства в 10 ТБ составляет 50 тыс. руб. в месяц. Предусмотрен бесплатный тестовый период в течение 14 календарных дней.

Сервис доступен через веб-интерфейс и приложение для ПК на ОС Windows. В ближайшее время разработчик представит мобильные приложения для Mac, iOS и Android. Решение развернуто на базе дата-центра в Москве, в дальнейшем будет запущено на Урале, Сибири и Дальнем Востоке. В планах #CloudМТС вывести решение на международный рынок.