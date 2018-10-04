«Трансмашхолдинг» и Vostok создают блокчейн-систему анализа данных локомотивных парков

«Трансмашхолдинг» объявил о начале сотрудничества с компанией Vostok, целью которого является обеспечение верификации и распределенного хранения системы сбора и анализа данных о состоянии локомотивного парка. Соглашение было достигнуто по итогам переговоров, проходивших в рамках Международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520» в Сочи, сообщили CNews в дирекции по внешним связям.

Система будет построена на базе современных технологий обработки больших массивов информации и интегрирована с решением SmartMaintenance, предназначенным для интеллектуальной диагностики и прогноза технического состояния оборудования локомотивов, которое в интересах «Трансмашхолдинга» внедряет компания Clover Group.

В основе решений, внедряемых Clover Group и Vostok, лежат технологии сбора и обработки информации со сложной сенсорной сети локомотива, содержащей более двух сотен датчиков. Разработка, которую должен осуществить Vostok, призвана обеспечить транспарентность собираемых сведений, их защищенность от несанкционированных изменений и возможной потери. Её реализация поможет увеличить скорость проверки поступающих данных, сократить ресурсы на поиск и выявление аномалий, повысить качество предиктивной аналитики.

Промышленная эксплуатация системы, охватывающая весь парк, находящийся в зоне ответственности «Трансмашхолдинга» и компании «Локотех», начнется до конца 2019 года.

«Качество сбора, обработки, хранения и анализа данных напрямую влияют на прогноз работы локомотива, а значит и эффективность всего локомотивного комплекса. Поэтому здесь очень нужны новые технологические решения», - отметил генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. – «ТМХ, являясь крупнейшим поставщиком локомотивов для российских железных дорог, уделяет особое внимание их безопасности и надежности в эксплуатации».

«Транспортная отрасль - одна из ключевых в социально-экономической системе любой страны, особенно такой большой, как Россия. Актуальная задача разработчиков цифровых технологий, выбравших для себя эту тематику – создать базисный рабочий инструмент для реализации актуальных проектов, готовый к применению здесь и сейчас, без длительной и затратной разработки. Решения проекта Vostok предлагают именно такой инструмент», - сказал Александр Иванов, основатель и генеральный директор Vostok.

«Анализ больших данных - основа конкурентоспособности в цифровом обществе будущего. Уже сегодня все больше компаний из различных секторов экономики начинают сбор «сырых» данных, но не все научились извлекать из них ценность и полезную информацию для применения в бизнесе и для перестройки бизнес- процессов. Очень важно, чтобы собранные данные были неизменны и доступны, обеспечивалось их распределенное хранение», - отметил Денис Касимов, генеральный директор Clover Group.