«Первый БИТ» выпустил систему «БИТ.Магазин» на базе «1С:Предприятие 8»

OLS, дочерняя компания «Первого БИТа», разработала программный продукт «БИТ.Магазин». Он позволяет интернет-магазинам и торговым предприятиям автоматизировать работу с поставщиками, процессы закупок, продаж и ценообразования. С помощью системы также возможно проводить мониторинг конкурентов. Благодаря решению «БИТ.Магазин» компания может повысить доход на 20-30%.

Программа «БИТ.Магазин» разработана для того, чтобы полностью автоматизировать деятельность интернет-магазинов и торговых компаний. Одно из главных преимуществ системы «БИТ.Магазин» – возможность осуществления мониторинга. Иными словами, возможность собирать, а затем анализировать информацию по ценам и товарам конкурентов, которую можно найти у них на сайтах.

Программа позволяет загружать и сравнивать прайс-листы от поставщиков, сопоставлять товарные позиции, создавать карточки новой номенклатуры. Загрузка и обновления прайс-листов происходят за короткий промежуток времени. Например, загрузка прайс-листа, содержащего 30 тыс. строк, с созданием новых номенклатурных позиций, займет 10 минут, а его обновление – 15 секунд.

Данные по ценам и наличию товаров у конкурентов и поставщиков используются для проведения переоценки товарного ассортимента компании. В системе «БИТ.Магазин» проработан механизм динамического ценообразования по выбранным стратегиям с учетом порога маржинальной прибыли при продажах.

Кроме того, программа позволяет анализировать продажи и запасы продукции, автоматически выбирать лучшего поставщика. С помощью решения возможно делать прогнозы по количеству продаж за определенный период, формировать заказ с быстрым созданием контрагента и многое другое.

«"БИТ.Магазин" – это программа с дружелюбным интрефейсом. Поэтому системой будет удобно пользоваться даже тем сотрудникам, которые не обучены работе в ней, – отметил руководитель OLS Алексей Денисов. – Благодаря "БИТ.Магазин" в торговой компании будут оптимизированы процессы ценообразования, закупки и работы с покупателями. Это, в свою очередь, позволит предприятию увеличить доход на 20-30%».

Работает решение «БИТ.Магазин» на базе «1С:Предприятие 8» и является интегрированным дополнением к конфигурации «1С:Управление торговлей 11».