Мировой рынок цифровизации переработки отходов будет расти на 2,7% в год

Цифровой мусор

По данным Frost&Sullivan,к 2020 г. мировой рынок цифровой трансформации в сфере переработки бытовых отходов достигнет $3,6 млрд против $3,3 млрд в 2017 г. Среднегодовые темпы его роста (CAGR) составят 2,74%.

Развитие рынка идет в четырех основных направлениях – «умные контейнеры» (производство смарт-систем для сбора отходов), «умные мусоросборщики» (решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов), «умные» системы переработки и утилизации отходов, а также внедрение облачных технологий и новых пользовательских сервисов, сказано в исследовании The Impact of Digital Transformation on the Waste Recycling Industry.

Крупнейшим сегментом рынка является внедрение облачных технологий и создание новых пользовательских сервисов – в 2017 г. его объем составлял $2,8 млрд. Объем рынка «умных» систем переработки и утилизации отходов в 2017 г. составлял $138 млн. На долю «умных мусоросборщиков» пришлось $322 млн. По прогнозам аналитиков, к 2020 г. рынок систем «умной» переработки вырастет до $232 млн, а рынок «умных мусоросборщиков» достигнет $360 млн.

К 2020 г. мировой рынок цифровой трансформации в сфере переработки бытовых отходов достигнет $3,6 млрд

Наиболее активно указанные технологии развиваются в странах Западной Европы и Северной Америки – там уже активно используются «умные контейнеры», «умные мусоросборщики», а также роботизированные системы для сортировки отходов, мобильные приложения, системы учета, аналитика и пр.

Прорывные технологии

В числе основных направлений цифровой трансформации аналитики Frost&Sullivan называют технологии интернета вещей, «умный город», «платформа как услуга» и «программное обеспечение как услуга». Основным драйвером развития станет партнерство между ИТ и мусороперерабатывающими компаниями. Уже сегодня на мусорные контейнеры устанавливаются специальные датчики, которые передают информацию об их заполненности, а автомобили по перевозке мусора оснащаются оборудованием, с помощью которого можно оптимизировать маршруты их передвижения.

По данным Frost&Sullivan, сегодня разработкой «умных» технологий в сфере переработки бытовых отходов занимается более 50 компаний. Среди них ZenRobotics, Sadako Technologies, Steinert Global, AMP Robotics, OEM Sherbrooke, Recycle Track Systems, Cleanrobotics и др.