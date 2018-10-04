HPE представила новые решения HPE StoreOnce

Hewlett Packard Enterprise (HPE) сегодня объявила о выпуске новых решений HPE StoreOnce для защиты данных в гибридных облаках и управления резервным копированием.

Возможности HPE StoreOnce позволяют заказчикам повысить эффективность работы до 95%, увеличить скорость резервного копирования в облачное хранилище и снизить затраты на хранение в облаке до 20 раз.

Среди основных преимуществ системы: новое поколение портфеля устройств для хранения данных HPE StoreOnce обеспечивает непрерывность бизнес процессов компании с помощью высокоскоростной защиты данных в дата-центрах. Также решение помогает экономически выгодно хранить данные и после сбоя восстанавливать их из облака; программное обеспечение HPE Recovery Manager Central (RMC) 6.0 упрощает защиту и резервное копирование данных массивов HPE Nimble Storage и HPE 3PAR; интеграция программного обеспечения HPE StoreOnce с программным обеспечением Commvault уменьшает требования к пропускной способности сети в облаке.

В пакете решений HPE GreenLake Backup (резервное копирование как сервис, с оплатой по мере использования) улучшена интеграция программного обеспечения Commvault и HPE StoreOnce нового поколения, снижающая затраты до 30%.

Увеличение объема данных, растущие требования к уровню сервиса и постоянно эволюционирующие киберугрозы оказывают давление на IT-индустрию и подталкивают отрасль к использованию концепции умного хранения для защиты приложений с помощью частных и публичных облачных сервисов.

Все большее число организаций в настоящее время используют облачную стратегию и требуют, чтобы их IT-функции были изначально приспособлены для современных типов хранения. Системы HPE StoreOnce обеспечивают простое, экономичное и безопасное резервное копирование данных в облачное хранилище. Как следствие, заказчики могут использовать преимущества облака для долгосрочного хранения резервных данных и использовать установленные в своем ЦОДе системы StoreOnce для быстрого возобновления операционной деятельности после сбоев.

«Представленные решения и сервисы позволяют заказчикам HPE 3PAR и HPE Nimble Storage без особых усилий организовать интеллектуальную многоуровневую защиту данных от локальных массивов до публичных облачных сервисов в соответствии с политикой и потребностями бизнеса», − сказал Патрик Осборн (Patrick Osborne), вице-президент подразделения резервных хранилищ и больших данных в компании HPE.

Новое поколение HPE StoreOnce с технологией Cloud Bank Storage значительно повышает производительность и гибкость защиты данных, в том числе для облачных платформ Amazon S3 и Microsoft Azure. Так, система передает для хранения провайдеру только уникальную информацию, причем в случае сбоя данные могут быть восстановлены напрямую из облака. Таким образом, предприятия могут быстрее перемещать данные, снижать риск простоя и экономить средства на резервных хранилищах.

«Новое поколение решений HPE StoreOnce содержит значительные улучшения производительности, емкости и управляемости системы», − отметил Себастьян Келер (Sebastian Koehler), архитектор программных решений компании Godyo Enterprise Computing AG.

Для прямого резервного копирования данных массивов HPE 3PAR и HPE Nimble Storage можно не использовать дополнительное программное обеспечение, благодаря технологии RMC 6.0. HPE StoreOnce обеспечивает приблизительно 23-кратное увеличение скорости резервного копирования и примерно 15-кратное увеличение скорости восстановления данных с меньшими затратами и сложностью, по сравнению с конкурирующими решениями.

HPE объявляет о полной интеграции технологии Commvault с системами HPE StoreOnce Systems, в том числе StoreOnce Catalyst. Совместная разработка позволяет продуктам Commvault в полной мере управлять жизненным циклом резервных копий на библиотеках StoreOnce. Подобный уровень интеграции пока недоступен для продуктов других производителей.

Программное обеспечение Commvault CommServe может использоваться для управления StoreOnce с использованием технологий дедупликации HPE. Обеспечивается поддержка для: Low Bandwidth Mode (дедупликация на серверах для передачи по низкоскоростным каналам) и High Bandwidth Mode (дедупликация на системе резервного копирования); автоматизация процесса устаревания данных; синтетические полные бэкапы с использованием Catalyst Clone; репликация с одного StoreOnce другой через Catalyst Copy для обеспечения катастрофоустойчивости и Cloud Bank Storage для перемещения резервных копий в облако.

Использование IT-решений на основе оплаты по мере потребления, а также предложения HPE GreenLake Flex с HPE GreenLake Backup будут усовершенствованы за счёт продуктов HPE StoreOnce и интеграции с Commvault, обеспечивающей 30%-ную экономию при использовании HPE GreenLake Flex Capacity.