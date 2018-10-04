Fortinet расширяет предложение Security Fabric для Microsoft Azure и добавляет решения Sandbox и CASB

Fortinet, один из мировых лидеров в области широкомасштабных интегрированных и автоматизированных решений по обеспечению информационной безопасности, анонсировала расширение пакета своих предложений Fortinet Security Fabric, который теперь поддерживает Microsoft Azure и предлагает клиентам защиту расширенной поверхности атаки гибридной облачной среды.

Поскольку организации переносят свои рабочие нагрузки в одну или несколько общедоступных облачных инфраструктур, это приводит к расширению поверхности цифровой атаки. Для защиты современных расширяющихся сетей необходимы решения безопасности, которые легко могут охватить несколько сред без усложнения инфраструктуры. В то же время гибкость облачных технологий, которые позволяют организациям адаптироваться к меняющимся объемам трафика и рабочим процессам, требует, чтобы решения безопасности могли масштабироваться вместе с инфраструктурой облака.

Чтобы помочь клиентам успевать за этими изменения без ущерба для безопасности, компания Fortinet расширяет свое решение Security Fabric для поддержки Azure. Кроме виртуальных экземпляров таких технологий защиты, как межсетевой экран следующего поколения FortiGate, FortiMail и FortiWeb, а также унифицированных решений управления FortiManager и FortiAnalyzer, которые уже доступны для пользователей Azure, компания Fortinet анонсировала решения FortiCASB и FortiSandbox для Azure.

Расширение FortiCASB для Azure обеспечивает возможности отслеживания, обеспечения соответствия требованиям, защиты данных и противодействия угрозам для служб IaaS. FortiCASB предоставляет сведения о ресурсах, пользователях, их поведении и состоянии данных, хранящихся в облаке, а также новейшие средства управления, при помощи которых в сферу охвата политик безопасности можно включить не только ресурсы внутри сетевого периметра, но и ресурсы IaaS Azure и приложения SaaS.

Служба FortiSandbox для Azure предлагает мощные функции для выявления продвинутых угроз и их автоматического устранения, анализа и гибкого развертывания с целью выявления и предотвращения известных и неизвестных целенаправленных атак. Межплатформенные функции обеспечивают обнаружение угроз безопасности и реагирование в рамках всей распределенной сети предприятия. Комплекс систем FortiMail, FortiCASB и FortiSandbox предлагает предприятиям надежное решение для защиты приложений Office 365 SaaS без потребления дополнительного трафика, который необходим для выхода за пределы облачной инфраструктуры Microsoft, обеспечивая более точное соответствие нормативным требованиям посредством повышенной безопасности.

Также анонсирована усовершенствованная функция автоматического масштабирования для межсетевого экрана следующего поколения FortiGate, которая помогает использовать гибкость и возможности масштабирования облачной инфраструктуры для адаптации служб безопасности в соответствии с шаблонами использования приложений.

Добавление этих решений делает систему Fortinet Security Fabric стала самым полнофункциональным набором интегрированных решений безопасности для Azure, считают в Fortinet. Это единственный пакет решений безопасности, который предлагает комплекс многоуровневых систем: NGFW, WAF, защита электронной почты, «песочница» и решения CASB для Azure, обеспечивая самый комплексный подход к безопасности многооблачной инфраструктуры распределенных предприятий. После внедрения Fortinet Security Fabric на платформе Azure, клиенты смогут использовать полностью интегрированное решение безопасности, которое легко охватывает несколько локальных и гибридных облачных сред.

Еще более укрепляя взаимоотношения, установленные на базе интеграции, компания Azure становится участником программы интеграции решений партнеров с системой Fortinet Security Fabric в премиальной категории технологических партнеров Fortinet и важной частью Fortinet Security Fabric. Эта программа помогает улучшить интеграцию партнерских решений с продуктами Fortinet, гарантируя более согласованную и комплексную защиту.