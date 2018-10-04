«Детский мир» и SAP представили итоги внедрения новой платформы электронной коммерции

SAP и «Детский мир», один из крупнейших операторов торговли детскими товарами в России, объявили о первых результатах использования платформы электронной коммерции SAP Commerce (ранее SAP Hybris Commerce). Объем выручки интернет-магазина в первом полугодии 2018 г. вырос до 3,1 млрд руб., что на 78,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Партнером по внедрению стало подразделение SAP Digital Business Services.

Основная цель перехода на новую платформу электронной коммерции – наладить взаимодействие с клиентами с помощью различных каналов связи и предоставить им разнообразные способы доставки, а также увеличить трафик и количество посетителей на сайте.

Разработаны механизмы для работы с различными маркетинговыми и таргетированными акциями, для предоставления покупателям скидок и купонов для частичной оплаты товара. Появились новые сервисы доставки товаров и возможность формировать комплекты продуктов. Кроме этого, теперь решен вопрос масштабируемости: платформа способна поддержать рост объемов электронной коммерции. Пиковые значения нагрузки на сайт составляют более 1 тыс. корзин одновременно, что в 1,5 раза выше критических значений, установленных для предыдущей платформы. Исторический максимум трафика — 20 млн сеансов.

«Группа компаний "Детский мир" развивает онлайн-каналы продаж для того, чтобы нашим клиентам было одинаково комфортно совершать покупки как в розничных супермаркетах, так и интернет-магазине. Внедрение новых решений на платформе SAP позволило нам нарастить долю онлайн-покупок, реализовать новые сервисы для своих клиентов, в частности, услугу Click&Collect, позволяющую получить заказ из интернет-магазина в розничном супермаркете в течение 60 минут», — отметил Владимир Чирахов, генеральный директор ГК «Детский мир».

«Детский мир» – одна из крупнейших и старейших компаний в области торговли детскими товарами в России. Ее услугами пользуется большое количество покупателей, которые постепенно переходят в область онлайн-покупок. Теперь у нашего клиента появился надежный и удобный инструмент для для омниканальной коммерции – платформа, которая будет масштабироваться в соответствии с ростом бизнеса компании», – отметил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP CIS.

В планах совершенствования платформы — персонализация взаимодействия с клиентами, развитие мобильной версии сайта и адаптивного, удобного для покупателя дизайна.