Сервис QIWI анонсировал запуск бета-версии платежной платформы QIWI Касса

Платежная форма QIWI Кассы позволяет просто и безопасно принимать платежи как с банковских карт Visa, MasterCard, МИР, так и с QIWI Кошелька или баланса мобильного телефона. В дальнейшем этот список будет расширяться, и новые способы оплаты будут автоматически подключаться, увеличивая оборот и не требуя дополнительной настройки или интеграции, говорится в сообщении пресс-службы QIWI.

Чтобы интегрировать новый платежный протокол QIWI Кассы, достаточно открыть платежную форму, передав сумму. Форма сама подберет удобный для клиента способ оплаты, а если на покупку не хватит средств – предложит пополнить счет, не покидая страницу, или воспользоваться другим способом оплаты. В случае, если оплатить все же не получилось, QIWI Касса напомнит о забытой покупке на следующий день или сразу после другого платежа. Подобный подход, как указывается в пресс-релизе, помогает находить сложности, которые возникают у покупателей при оплате, и оперативно решать их, повышая конверсию и оборот магазина. С QIWI Кассой бизнес сможет зарабатывать больше, а разработчики смогут сосредоточиться на создании продуктов, а не интеграции платежных систем.

QIWI Касса предлагает и готовые решения для бизнеса – например, для таксопарков или благотворительных фондов. Владельцы таксопарков могут настроить не только платежную форму для принятия платежей за поездки, но и мгновенную выплату заработка водителям на QIWI Кошелек или карты. Для благотворительных фондов доступны специальные виджеты #надобро, с помощью которых любой бизнес сможет помочь фонду буквально за пару минут.

«На первый взгляд кажется, что платежная форма – это просто. Ввел реквизиты, смс-код, подождал оплаты и готово. Однако, если измерять число неуспешных оплат и брошенных корзин, то начинаешь понимать, что много клиентов откладывают покупки или сталкиваются с ошибками. Мы создаем удобный сервис, который увеличивает оборот партнеров, позволяя не только принимать платежи, но и предлагать решение, если что-то идет не так.

Наша отдельная гордость – мобильная версия. Еще три года назад только каждый десятый покупал с телефона, а сейчас, по нашим данным, уже каждый второй. Мы много экспериментировали, чтобы платить со смартфонов было легко. При этом сократили время оплаты повторных покупок на четверть. У нас большие планы по развитию QIWI Кассы – в этом году мы добавим еще больше способов оплаты и дополнительных сервисов, чтобы создать единую экосистему по приему и выплате платежей», – сказал Георгий Коннов, директор по развитию продуктов для электронной коммерции QIWI.

Подключение к QIWI Кассе происходит без бумажной волокиты – все необходимые документы можно предоставить онлайн. Тарифы на прием платежей варьируются от 2 до 5% в зависимости от оборота компании и способа оплаты.