С начала года пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли вклады на 1 трлн рублей

По итогам девяти месяцев 2018 г. пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли вклады и накопительные счета на общую сумму более 1 трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

ВТБ продолжает развивать продажи своих продуктов в цифровых каналах. По итогам трех кварталов 2018 г. количество вкладов, открытых дистанционно, выросло с 34% до 57% в общем объеме. На сегодняшний день каждый второй вклад клиенты банка оформляют без посещения офиса. Наиболее популярны среди них вклады на срок до 1 года, доля которых составляет около 35%.

В настоящее время в ВТБ-Онлайн для депозитов, открываемых дистанционно, действуют повышенные процентные ставки, в частности, до 6,7% по вкладу «Максимум». Кроме того, минимальная сумма по всем видам вкладов снижена до 30 тыс. рублей. Процедура оформления депозита в онлайн-канале занимает несколько минут.

Количество активных пользователей ВТБ-Онлайн с начала года увеличилось на 924 тыс. человек, до 5,6 млн пользователей.