«Микрон» выпустил защищенные RFID-метки дальнего радиуса действия (до 14 м) для сложных климатических условий

«Микрон» освоил производство новых защищенных RFID-меток дальнего радиуса действия для сложных климатических условий. На металлических объектах метка работает на расстоянии до 14 метров, говорится в сообщении PR-службы ПАО «Микрон».

Отслеживание металлических объектов, контейнеров, оборудования является важным звеном цепочки поставок и производственных процессов в транспортных, складских и логистических компаниях, аэрокосмической и автомобильной индустрии, нефтегазовой отрасли. RFID-система позволит надежно идентифицировать активы в полевых условиях, мониторить достоверную информацию перевозимого груза в течение многих лет, говорится в сообщении.

«Данная промышленная RFID-метка разрабатывалась как инструмент радиочастотной идентификации, обеспечивающий высокую производительность и считываемость с большого расстояния в агрессивных погодных условиях как на пластике и дереве, так и на металлических и комбинированных поверхностях. Компактная функциональная метка станет решением задач маркировки промышленных активов и тары в логистике, транспортировке, например, для контроля проезда железнодорожных вагонов и грузовых цистерн», — сказал начальник RFID-лаборатории ПАО «Микрон» Алексей Маркин.

RFID-метка S-Tag 3D ультравысокочастотного диапазона (УВЧ), разработанная RFID-лабораторией «Микрона», пассивна, имеет 128-битную память EPC, устойчиво считывается на металлических и других поверхностях на расстоянии до 14 метров в ETSI регионе на частотах от 865 МГц до 868 МГц.

Новая радиометка предназначена для удаленной идентификации средне и крупногабаритных объектов из различных типов металла или металлических корпусов на любых предприятиях и производствах, включая транспортные контейнеры, промышленное оборудование и объекты складских и логистических компаний, аэрокосмической и автомобильной индустрии, нефтегазовой отрасли, говорится в сообщении компании. Основное преимущество данной метки по сравнению с аналогами в прочности и увеличенной дальности считывания на металле при меньших габаритах.

Прочный пластиковый корпус эргономичной формы (10х2х1,3см) обеспечивает высокий уровень защищенности встроенного чипа от неблагоприятных погодных условий и механических воздействий. В корпусе имеется 2 отверстия для крепления болтами или заклепками к поверхности, а также предусмотрены отверстия для крепления метки хомутами. Конструкция метки обеспечивает широкое распространение РЧ-сигнала как при использовании фиксированных считывателей, так и при использовании портативных ручных ридеров.

Новое изделие успешно прошло лабораторные и полевые испытания и готово к приему заказов.