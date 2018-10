Frost & Sullivan: к 2020 г. объем мирового рынка технологий цифровой трансформации в сфере обращения с отходами составит 3,6 млрд долл

Согласно прогнозам, к 2020 г. объем мирового рынка технологий цифровой трансформации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в денежном выражении увеличится до 3,6 млрд долл., по сравнению с 3,3 млрд долл. в 2017 г. При этом среднегодовые темпы роста (CAGR) этого рынка составят 2,74%. Такие данные приводят авторы исследования The Impact of Digital Transformation on the Waste Recycling Industry, подготовленном Frost & Sullivan, международной консалтинговой компанией.

Развитие рынка цифровых решений в мусороперерабатывающей отрасли идет по четырем основным направлениям, говорится в отчете компании. Это производство смарт-систем для сбора отходов (т.н. «умные контейнеры»), оптимизация логистических цепочек и оснащение автопарка специализированным программным обеспечением и датчиками («умные мусоросборщики»), производство и внедрение интеллектуальных систем переработки и утилизации ТКО, а также разработка и применение облачных технологий и пользовательских интерфейсов.

Суммарно, в 2017 г. объем рынка цифровых технологий в сегментах сбора и транспортировки отходов оценивался экспертами Frost & Sullivan в 322 млн долл. – 96,6 млн долл. и 225,4 млн долл. соответственно. К 2020 г. он может увеличиться до 360 млн долл.

Наибольшее количество смарт-технологий и оборудования для обращения с отходами сегодня разрабатывается в странах Западной Европы и Северной Америки. Помимо «умных» контейнеров и мусоросборщиков, к ним также относятся роботизированные системы для сортировки ТКО, специализированные мобильные приложения, системы учета и аналитики, программное обеспечение и др.

«Самым крупным сегментом рынка остается разработка облачных вычислительных платформ, пользовательских интерфейсов и программного обеспечения – в 2017 г. на него приходилось 2,8 млрд долл., тогда как на долю систем интеллектуальной переработки ТКО – около 138 млн долл. В то же время, темпы цифровизации в сегменте переработки остаются одними из самых высоких – по нашим прогнозам, к 2020 г. объем этого рынка составит 232 млн долл», – сказал Алексей Волостнов, управляющий директор Frost & Sullivan в России.

Что касается мирового рынка цифровых технологий в сегментах разработки ПО и интеллектуальных систем переработки ТКО, то среди основных тенденций рынка в этой области аналитики Frost & Sullivan называют развитие интернета вещей (IoT), концепции «Умный город», а также бизнес-моделей «Платформа как услуга» (онлайн-сервисы с возможностью выбора услуг исходя из индивидуальных требований) и «Программное обеспечение как услуга» (набор функций или программных решений, которыми может оснащаться технологическое оборудование).

«Развитие этих тенденций происходит на фоне необходимости решения существующих проблем индустрии, таких как нехватка (или полное отсутствие) информации о количестве собираемых и перерабатываемых ТКО, неразвитость инфраструктуры и сферы услуг в отдельных странах и регионах, стабильный рост транспортных расходов компаний, низкий уровень технологической оснащенности предприятий и др». – отметил Волостнов.

По его словам, основным драйвером цифровизации отрасли станет развитие партнерских отношений между ИТ- и мусороперерабатывающими компаниями и, как следствие, увеличении числа совместных проектов. Один из ярких примеров – это проекты в области сбора и транспортировки ТКО. Мусорные контейнеры оснащаются специальными RFID-датчиками, которые передают информацию о степени его заполненности. В свою очередь, мусоросборочные автомобили (или так называемые «умные мусоросборщики») оснащаются специальным оборудованием и ПО, позволяющим оптимизировать логистические маршруты и за счет этого сократить расход топлива и время вождения.

Разработкой «умных» технологий и оборудования для сбора, транспортировки и переработки отходов в мире занимается более 50 крупных ИТ и технологических компаний.

«В сегменте производства интеллектуальных систем для сортировки переработки ТКО можно отметить, в частности, компании ZenRobotics (производство робототехники для сканирования и сортировки отходов, в том числе строительных) и Sadako Technologies (роботизированная система MAX-AI для сортировки ТКО), – сказал Волостнов. – К другим заметным игрокам относятся также Steinert Global, AMP Robotics, OEM Sherbrooke, Recycle Track Systems, Cleanrobotics и др.». Среди производителей специализированного ПО сегодня лидируют Rubicon Global, AMCS Group, Waste Management, Suez, Enevo, Trinov, Winnow Solutions.

Ведущими мировыми игроками в области производства интеллектуальных технологий для сбора и транспортировки отходов остаются, как указано в сообщении, Compology, Bigbelly, Plastic Omnium, Busch Sytems, Enva, Fleetminds, MOBA Group, Telogis, Trux, Routesmart Technologies и др.