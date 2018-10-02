«Восток-Запад» автоматизировал планирование доставки с помощью SAP ТМ

Компания «Восток-Запад», логистический оператор и дистрибьютор продуктов для ресторанов, отелей и сетей общественного питания, автоматизировала планирование маршрутов внутригородской доставки с помощью SAP TM. Это позволило повысить уровень сервиса и лояльность партнеров. Партнером по внедрению выступила компания Novardis, говорится в сообщении компании.

«Восток-Запад» ежедневно осуществляет доставку, в том числе скоропортящегося товара в тысячи точек по всей России, на маршрут выходят более 400 грузовиков. До внедрения SAP TM в компании была установлена другая TLS-система, которая не справлялась с большим объемом данных в моменты пиковых нагрузок, а многие операции вообще осуществлялись вручную. Так, сотрудник сам отмечал точки доставки на карте, назначал автомобиль и выбирал водителя. Процесс планирования в таких условиях занимал 5-6 часов. В результате все это приводило к срывам сроков поставок, и, как следствие, к снижению уровня сервиса и недовольным клиентам, говорится в сообщении. При таком ручном процессе, было невозможно улучшить показатели эффективности и утилизации автопарка. Таким образом, основной задачей дистрибьютора было создать централизованную систему планирования маршрутов доставки, максимально исключив человеческий фактор.

В результате внедрения SAP TM координация планирования внутригородской доставки по всем городам России теперь осуществляется из единого центра в Москве, а не в каждом из 7 распределительных центров. При этом уровень автоматизации процессов в рамках планирования вырос с 20% до 95%. Маршрутизация запускается нажатием одной кнопки и занимает от 5 до 60 минут. За счет точного планирования дистрибьютор перестал перегружать автотранспорт, что позволило сэкономить на ремонтах и амортизации. А за счет правильно выстроенного маршрута и лучшей утилизации автопарка, уменьшились пробеги и сократился расход ГСМ. Таким образом, компании удалось, с одной стороны повысить уровень сервиса и поддерживать его, а с другой — сократить удельные расходы. Улучшение сервиса, в свою очередь, обеспечило лояльность клиентов.

В ближайшем будущем «Восток-Запад» планирует развивать систему доставки на «последней миле»: мобильное приложение, визуализация маршрута на карте, прогноз прибытия и контроль событий в процессе доставки.

«Специфика нашего бизнеса такова, что мы должны обеспечивать четкость поставок, контролировать температурные режимы, соблюдать стандарты, поскольку доставляем весь спектр продуктов питания, необходимых для ресторанов и кафе. Наш сервис должен быть одинаково стабильным и качественным для клиентов от Сочи до Владивостока. И когда речь идет о тысячах поставок в день, каждая из которых имеет свою специфику по времени, температурам, весу, набору продуктов, невозможно говорить о качестве и эффективности без автоматизации процесса планирования. Мы успешно это сделали на базе модуля SAP TM. Как результат, навели порядок в основных данных, внеся десятки тысяч изменений в информацию о клиентах (адреса доставки и пути подъезда, временные окна и пр.), повысили компетенции менеджеров-маршрутизаторов, уменьшили процент опозданий и сократили затраты на транспорт за счет оптимизации маршрутов и большей утилизации автопарка. Аппетит приходит во время еды, поэтому, конечно же, мы хотим и дальше добиваться улучшения показателей за счет развития нашей системы SAP TM», — сказал генеральный директор «Восток- Запад» Александр Довгий.

«Высокий уровень сервиса, точность доставки, сборки заказов — это важное конкурентное преимущество для логистических компаний. И на примере компании “Восток-Запад” мы видим, как использование современных ИТ-технологий и максимальная автоматизация процессов могут играть важную роль во взаимоотношениях с клиентами и развитии бизнеса в целом. SAP TM позволил компании сделать процессы максимально прозрачными и быстрыми, наладить непрерывную работу системы планирования, сократив, таким образом, вероятность ошибок и непредвиденных ситуаций», — сказал заместитель генерального директора, директор по работе с партнерами, средним и малым бизнесом SAP CIS Алексей Петунин.