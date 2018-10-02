Разработка Ростеха позволит обнаруживать местонахождение пункта управления беспилотниками

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» разработал модуль радиомониторинга «Черемуха», который позволяет не только обнаружить дрон, но и вычислить местонахождение пункта его управления Устройство станет частью единого комплекса противодействия беспилотникам, говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха».

Новая разработка «Ростеха» уже подтвердила свою эффективность: она позволяет определить направления, в которых находятся дрон и его оператор, с погрешностью всего 2 градуса. «Черемуху» планируется интегрировать в состав единого комплекса противодействия дронам, в который также войдут модуль пассивного когерентного локатора (ПКЛ) и модуль радиоэлектронного подавления «СЕРП». Комплекс создается АО «НИИ «Вектор», входящим в «Росэлектронику».

ПКЛ обнаруживает все объекты, отражающие радиоволны. «Черемуха», в свою очередь, определяет, поступают ли на обнаруженные цели радиосигналы, устанавливает, являются ли объекты беспилотниками, а также находит пульт управления дроном.

«Беспилотные летательные аппараты все чаще используются как высокоэффективное оружие. Для обеспечения безопасности объектов гражданской и военной инфраструктуры требуются современные решения. Комплекс противодействия дронам может заинтересовать как специальные службы, так и собственников значимых инфраструктурных объектов», — отметили в аппарате Радиоэлектронного кластера Ростеха.

Комплекс будет выпускаться в двух вариантах — стационарном и мобильном. Выбор модификации, определение необходимого количества модулей, их распределение по территории охраняемого объекта и выделение каждому модулю своей зоны ответственности будут проводиться на этапе разработки проекта под требования заказчика, с учетом конфигурации объекта и моделей вероятных угроз.

«Росэлектроника» образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 г. в холдинг была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли, говорится в сообщении. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников — более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.