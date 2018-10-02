Opera представила Opera Touch для iPhone

Opera Touch, мобильный браузер, запущенный в апреле на Android, стал доступен теперь и на iPhone. Как указано в сообщении PR-службы Opera, браузер сочетает в себе высокие технологии и эстетику, соответствующую запросам пользователей iPhone.

«Мы выпускаем Opera Touch для iPhone XS, XS Max and XR, поскольку мы верим, что наш браузер идеально подходит для этих устройств. Сегодняшние телефоны имеют большие, красивые экраны, и традиционным браузерам все еще предстоит адаптироваться к этим изменениям. Наш продукт создан для людей, которые хотят оценить по достоинству свой iPhone», — отметил Мачей Коцемба, менеджер по продукту Opera Touch.

Согласно данным StatCounter, 95% пользователей в США в настоящее время предпочитают пользоваться предустановленным браузером Safari.

«Мы наблюдали эту ситуацию прежде, когда один веб-браузер достигал доминирующих позиций на рынке. Это замедляет прогресс. Мы хотим побудить пользователей iPhone попробовать что-то новое — тщательно созданный браузер, который предоставляет им гораздо более совершенный опыт работы в вебе», — сказал Коцемба.

Android-версия Opera Touch получила премию Red Dot Communication Design Award 2018 г. за пользовательский интерфейс, решающий ряд проблем пользователей смартфонов, с которыми те сталкиваются ежедневно. Экран нового iPhone XS Max в два раза больше по сравнению с оригинальным iPhone, представленным в 2007 г.

«Такие изменения требуют больших изменений в дизайне браузера. С Opera Touch мы сделали процесс работы в интернете на ходу быстрее и проще. Это особенно полезно, когда вы используете смартфон с большим экраном», — отметил Коцемба.

Opera Touch наполнена функциями и решениями в области дизайна, которые делают использование браузера более приятным и эффективным, говорится в сообщении. В частности, к услугам пользователей: быстрый доступ к поиску (можно запускать браузер и мгновенно осуществлять поиск с помощью текста или функции поиска по QR/штрих-коду; возможность использования одной рукой с ключевыми элементами браузера, доступными через кнопку быстрого действия; функция «Мой Flow» — оконечное шифрование соединяет различные устройства, что позволяет посылать изображения, заметки, ссылки и видео между ними без необходимости использовать логин и пароль; доступ к вкладкам десктопного браузера Opera на домашней странице мобильного браузера; адаптивность браузера — топ-сайты автоматически добавляются на домашнюю страницу браузера; встроенный блокировщик рекламы с защитой от криптоджекинга.

Рассматривая мобильный браузер Safari в качестве основного конкурента, специалисты Opera подготовили сравнение ключевых функций в Opera Touch и Safari. Как говорится в сообщении, сравнивая два изображения, можно заметить, что домашний экран в Opera Touch выглядит гораздо более современно. Он не только динамически адаптируется под привычки пользователя, отображая любимые веб-сайты, но и показывает последние вкладки в десктопном браузере. Кнопка быстрого действия в Opera Touch (изображена в центре) дает пользователю доступ к самым последним веб-сайтам, облегчая процесс переключения между ними, что отличается от традиционного просмотра вкладок, когда вкладки представлены списком, отсортированным по дате их создания. Картинка справа показывает функцию «Мой Flow», которая позволяет делиться файлами между своими устройствами. Можно добавлять ссылки, заметки, изображения и видео в «Мой Flow», что делает это решение более практичным и подходящим для повседневного браузинга.

Opera Touch для iOS доступен для скачивания в App Store. Версию для Android можно скачать с магазина приложений Play Маркет.